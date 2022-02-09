百色首例確診者：返鄉為探母 若知有病毒不會回來

廣西疫情嚴峻，中國國務院工作組急赴當地。（取材自澎湃新聞）

廣西百色疫情 仍嚴峻，百色首例確診者許先生無奈透露，自己是在核酸檢測 結果出來是陰性的情況下，才自駕 回百色的，返鄉為了探望媽媽和姑姑，自己並不清楚為何被感染。

極目新聞報導，許先生說，他離開深圳前核酸檢測為陰性，如果知道有病毒，就不會返鄉了。網路傳言許先生回去後在酒店偷情，對此，他澄清說：「我還沒有結婚，酒店偷情引發疫情是謠言，我家裡沒有床、沒有水沖涼，所以我在酒店住了幾天。在酒店第一晚，我和村裡兩個男生住一起，後面也有一晚上和村裡一個男生住在酒店。其餘時間，我都是獨自在酒店。」

廣西壯族自治區防疫單位指出，首例病例在省外感染的可能性大，目前正在進行測序比對。首例病例回廣西後，其多次參加聚集性活動導致疫情快速擴散，其中因參加聚餐導致的病例約占本地一代病例的一半，之後透過家庭、社區傳播進一步將疫情擴散至多地，所有病例均處於同一傳播鏈。

據報導，許先生透露，他在深圳一家公交公司工作，基本上是晚上10時開始工作，開著公交車去充電，充完電後，再開去停車場停放，凌晨2時多忙完才下班。1月25日晚上8時至24時，在深圳打麻將，他指出，他只是偶爾打了一下麻將，並不是經常打麻將，當時只有四個人在現場。

許先生說，之前在深圳基本上每兩三天做一次核酸檢測，都是陰性。1月26日中午，他又去做了一次核酸檢測。當天晚上，核酸檢測結果出來是陰性，他才自駕回百色的。許先生指出，如果當時深圳還有疫情，他表示自己肯定不會回來。