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谷愛凌設計的金龍戰袍火了 兒時與蘇翊鳴共訓畫面曝光

中國新聞組／北京9日電
谷愛淩此前為自己設計的中國風裝備。(取材自央視)
谷愛淩此前為自己設計的中國風裝備。(取材自央視)

北京冬奧會賽場上，谷愛凌和蘇翊鳴兩大天才選手在自由式滑雪、單板滑雪項目上，都展現出了驚人天賦。有網友發現，谷愛凌和蘇翊鳴小的時候，曾經在張紹波導演的滑雪紀錄片「少年志」中同框，一起訓練、交流，兩人還互換過雪板，不禁感嘆：天才的朋友也是天才！期待他們也能在冬奧會上同框。

中新網報導，當蘇翊鳴在雲頂滑雪公園角逐自己的首枚冬奧獎牌時，他的好友、同時也是中國自由式滑雪名將谷愛凌在首鋼大跳台完成了自己的冬奧首秀，並成功晉級決賽。

賽後新聞發布會上，有媒體問蘇翊鳴有沒有關注谷愛凌的比賽，蘇翊鳴表示自己因為在比賽沒有關注，但知道谷愛凌一定可以輕鬆進入決賽，「其實不需要看，因為我知道她如果很好地完成自己的動作，就一定會輕鬆進入決賽。」

而谷愛凌也不負好友的期望，在自由式滑雪女子大跳台決賽項目，第一輪成績93.75，排名第二，第三輪成績94.5，排名第一；最後以總分188.25分，如願奪下本屆冬奧首面金牌。

值得一提的是，在自由式滑雪女子大跳台項目資格賽後，谷愛凌在混合採訪區向一眾媒體展示了自己設計的「人中之龍」的雪服。新華社報導，在這件黑色雪服的胸前，她的名字拼音「GU AILING」，在五星紅旗下方閃閃發光；背後則是一道金色的龍，顯得格外引人注目。

「我一直特別關注時尚，自己也是模特，我想把中國的元素帶到世界、帶到自由式滑雪中去。」谷愛凌說。

當談起她擁有的極高的關注度以及大量粉絲時，18歲的谷愛凌表示，能影響、帶動更多的年輕人一起滑雪，是在做比她自己一個人「在空中翻跟頭」更重要、也更酷的事。

谷愛淩(右)、蘇翊鳴兒時共同訓練畫面曝光。(取材自中新文娛)
谷愛淩(右)、蘇翊鳴兒時共同訓練畫面曝光。(取材自中新文娛)
谷愛凌的金龍戰袍。(取材自央視)
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滑雪 谷愛凌 北京冬奧

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