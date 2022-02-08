教育「雙減」後 中教育部：淡化一流大學和學科色彩

北京大學。（取材自知乎）

中國去年推進教育「雙減」（減少校內課業和校外補習）政策後，中國教育部 官網8日發布了2022年工作要點，共涉及6大類35個要點，包括落實教育優先發展戰略地位、推進「雙減」和推進義務教育優質均衡發展等，並提到，逐步淡化一流大學建設高校（大學）和一流學科身分色彩。

據澎湃新聞，在深入推進雙一流建設部分，中國教育部2022年工作要點提出，紮根中國大地、瞄準世界一流，引導建設大學強化學科重點建設，加強馬克思主義理論學科建設，實施一流學科培優行動和基礎學科深化行動。按照基礎研究、工程技術、人文社會科學人才培養的不同規律和需求標準，完善多元評價體系和常態化監測系統，「逐步淡化一流大學建設高校和一流學科建設高校的身分色彩」，選擇具有鮮明特色和綜合優勢的大學，賦予一定建設自主權，探索分類特色發展模式。

此外，開展中國教育部與各省（區、市）新一輪「雙一流」重點共建，加大統籌協調，支持各大學「雙一流」建設。

報導指，上述提到的「逐步淡化一流大學建設高校和一流學科建設高校的身分色彩」，此前在歷年工作要點中並未直接出現。