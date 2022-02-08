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時裝客服代訂「清明節花圈」送她 中國女子氣到發抖

記者陳政錄／即時報導
中國一名女性消費者，因與客服溝通糾紛，被對方代訂清明節花圈。取材自澎湃新聞
中國一名女性消費者，因與客服溝通糾紛，被對方代訂清明節花圈。取材自澎湃新聞

中國近日傳出一起離譜的網購消費糾紛，據澎湃新聞報導，社交平台小紅書上一名用戶指出，時裝品牌「initial」客服人員因以為她不打算歸還多寄的衣服，竟擅自在春節期間，為她下單了一個「清明節花圈」，讓她氣到發抖，最後該品牌所屬母公司出現致歉，並開除涉事員工。

據該名女性消費者說法，她近日接到時裝品牌「initial」天貓線上商店的客服電話，表示多給她寄了一件衣服，當時以為對方是騙子，就掛斷電話，不料晚上逛淘寶時，發現有人給她下單了一個花圈。

按照兩方訊息截圖內容，客服人員指稱，因疏忽弄錯地址，多寄了一件外套，希望幫忙寄回來，但消費者回應稱，自己沒有收到相關快遞。因此，客服人員表示，以為她（消費者）不打算歸還衣服，「所以下訂了花圈訂單，早上收到訊息後已經退了（花圈）」。

對此，時裝品牌「initial」所屬公司上海依迪索時裝有限公司7日在小紅書上發表《道歉信》，表示公司已成立專項調查組，發現員工在處理售後問題上確實存在處理不當，對於此事給顧客在新春期間帶來的極大困擾深表歉意，並積極與顧客溝通，協商解決方案。

道歉信指出，關於涉事的員工，他們已經第一時間停職，將以開除處理。同時，「這雖是員工的行為，但品牌也有責任，我們會深刻反思，引以為戒，認真審視內部管理問題」。「initial」是中國的一個時裝品牌，創立於2000年，根據官網資料，該品牌目前在香港澳門、上海等地設有門市。

小紅書 澳門 香港

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