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17歲小將蘇翊鳴一鳴驚人 單板摘中國首銀

中國新聞組／北京8日電
中國17歲單板滑雪好手蘇翊鳴，7日奪得「單板滑雪男子坡面障礙技巧」銀牌。（路透）
中國17歲單板滑雪好手蘇翊鳴，7日奪得「單板滑雪男子坡面障礙技巧」銀牌。（路透）

7日單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽上，曾演出電影「智取威虎山」、年僅17歲的小將蘇翊鳴「一鳴驚人」，以88.70的成績摘銀。中國在冬奧男子單板從未拿過獎牌，寫下史上最好成績的蘇翊鳴再幾天就滿18歲。他完成了自己的生日願望，「希望能有一塊沉甸甸的獎牌，作為成年禮」。

來源：YouTube

觀察者網報導，蘇翊鳴在決賽三跳中分別拿到78.38分、88.70分和66.58分的成績，其中第二跳做出奧運賽場上首個1800高難度動作，最後僅次於加拿大選手柏洛特（Max Parrot）的90.96分，獲得銀牌。

蘇翊鳴第一輪表現出色，做出兩個1620的連接，但78.38分數讓網上掀起一波對裁判打分公平性的質疑。不少中外網友與在場記者都表示兩輪打分偏低，還有人質疑兩名加拿大裁判故意壓分。

對此，蘇翊鳴賽後也坦言，自己的技術動作還是存在瑕疵。他沒有特別關注每個裁判的打分，但是能拿到這個分數他已經很開心了，也很滿意自己的發揮。

中國17歲單板滑雪好手蘇翊鳴，7日奪得「單板滑雪男子坡面障礙技巧」銀牌。（路透）
中國17歲單板滑雪好手蘇翊鳴，7日奪得「單板滑雪男子坡面障礙技巧」銀牌。（路透）

對於兩名加拿大對手的表現，蘇翊鳴讚美柏洛特真正完成了一套很好的動作，「馬克斯和麥克都是國際上大神，也是我的也是我的偶像，我從小就是看著他們的視頻、模仿著他們的動作長大的。能夠和他們一起站上領獎台，我感到十分榮幸。」

人民體育分析，加拿大裁判負責道具區打分，蘇翊鳴在道具區的表現確實略有不足因此被打低分。而在跳台部分，蘇翊鳴的得分要高於獲得金牌的帕洛特。

「在我第三輪的比賽中，我確實沒有完成自己想完成的動作，在起跳時出了問題，所以在第二和第三個跳台之間換了一個腳位，沒有實現計劃。」蘇翊鳴表示，自己之後依然想調換正腳嘗試1800，所以只能將第三跳當作訓練，「趁這個機會為大跳台的比賽作準備吧」。

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