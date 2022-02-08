為啥呀？任子威奪金後…竟被老師踢出群聊

課群裡的同學，全部有默契的「拍了」任子威。(取材自觀察者網)

1997年出生的任子威現在是北京體育大學研究生，隊友張雨婷是他同班同學。日前一張任子威「求補交作業」的截圖讓網民感嘆「冠軍也要交作業」，而最新進度是奪金後的任子威被老師移出群聊。是作業沒寫嗎？原來是老師擔心同學訊息影響任子威，踢出群聊「讓子威他們安心備賽」。

觀察者網報導，2月5日晚，中國代表團北京冬奧 會首金在短道速滑混合團體接力的賽場上誕生。曲春雨、范可新、張雨婷、武大靖、任子威以2分37秒348的成績奪得金牌，義大利 隊以0.016秒之差拿下銀牌，匈牙利隊獲得季軍。

任子威和隊友奪金後，北京體育大學運動生理課群等任子威所在課程群全都熱鬧了起來，群內同學紛紛「拍了拍」任子威表示祝賀。任子威也在深夜回覆稱：謝謝大家，中國隊加油。

有趣的是，任子威上一次在運動生理課群發言，還是期末請課代表補交作業。他稱稱自己忙於比賽所以作業提交晚了，希望課代表能幫他提交給老師。最後，任子威向課代表道謝。

在奪金之後，課程裡的神轉折來了，有網友爆料稱，某門課的老師把任子威移出了群聊，因為擔心他總看信息影響後面比賽。該老師在群裡發公告提醒其他學生，中國短道速滑隊後面還有其他比賽，同學們平靜一下，「讓子威他們安心備賽」。

該網友還透露，任子威只是被「踢」出了其中一個群，有網友調侃稱「老師在想，這孩子咋還在回消息，忙你的訓練去，踢了」。