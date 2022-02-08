我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

任子威3天2金 男子短道速滑1000米 中國金包銀

中國新聞組／北京8日電
中國選手任子威奪得短道速滑項目男子1000米冠軍。（新華社）
中國選手任子威奪得短道速滑項目男子1000米冠軍。（新華社）

冬奧中國隊第二金入袋，5日在短道速滑2000米接力奪金的任子威，7日在男子1000米A組決賽中再斬獲一金，隊友李文龍獲得銀牌。任子威包辦中國首兩金，他在領獎時激動表示「中國短道速滑永遠不會讓大家失望」。而掩護任子威先走的武大靖本輪名列第四，賽場上一句「走」、一個碰手，讓網友感動破防。

來源：YouTube

觀察者網報導，決賽開始前，三位中國選手碰了碰胳膊，互相鼓勁。發令槍響起，武大靖排在第一。第二圈時，劉少昂滑到第一位。中國三位選手在中間，武大靖在第三圈時開始領跑。隨後，因為冰面上有刀片，比賽因安全原因暫停。

中國選手任子威（前）在比賽中。（新華社）
中國選手任子威（前）在比賽中。（新華社）

由於先前的一圈消耗，選手體能都有所下降。在冰面經修整後，比賽重新開賽。第一時間，主攻短距離武大靖已經沒有力氣衝擊金牌了，他的任務轉化為幫助任子威和李文龍。

比賽開始後，武大靖在體力耗盡的情況下卡住對手，他示意任子威衝上去，武大靖只說了一個字「走」！

在任子威領跑後，匈牙利選手劉少林緊跟，並在還剩5圈時完成反超。最後兩圈時，任子威開始發力，幾乎與劉少林同時衝過終點。衝過終點時兩人發生碰撞，裁判裁定劉少林犯規取消資格，任子威遞補上前，以1分26秒768奪得金牌。

冬奧會短道速滑項目男子1000米決賽中，中國選手任子威奪得冠軍。（新華社）
冬奧會短道速滑項目男子1000米決賽中，中國選手任子威奪得冠軍。（新華社）

「今天比賽很艱難，我會繼續調整好心態，後續還得努力去拚，不會去想百分之百拿冠軍，就是每一項都盡所能拚到最好。」任子威說，他不會讓自己太放鬆心態，還是要讓自己平和一些。「今天很感謝兩位隊友，今天的這個金牌不是我一個人的金牌，還是團隊的金牌，這是中國隊的傳統。」

報導指出，武大靖拿到第四，他透露這三輪比賽非常坎坷，基本都是摔倒、等待裁判判罰。他們三人闖進決賽後，也統一思路，決定發揮團隊的整體戰術應戰。他很高興兩位隊友能夠取得這樣的好成績，大家都很激動、很高興。

武大靖的表現讓央視、人民日報第一時間盛讚，網友感嘆，這就是團隊精神，「第一輪，是任子威和李文龍保護武大靖。第二輪，武大靖因為領跑已經沒有體力了，堅決地選擇保護兩個弟弟占位」。

上一則

為啥呀？任子威奪金後…竟被老師踢出群聊

下一則

虎年第1封 廣西百色疫情外溢廣州 已隱匿傳播7天

延伸閱讀

21歲小花主演冬奧劇 被扒超狂家境、富爸爸熟識徐靜蕾

21歲小花主演冬奧劇 被扒超狂家境、富爸爸熟識徐靜蕾

冬奧／打破羽生結弦世界紀錄 宿敵陳巍短曲雪恥

冬奧／打破羽生結弦世界紀錄 宿敵陳巍短曲雪恥
下架批冬奧、中人權海報 大學校長認錯：支持言論自由

下架批冬奧、中人權海報 大學校長認錯：支持言論自由
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回