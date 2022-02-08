任子威3天2金 男子短道速滑1000米 中國金包銀

中國選手任子威奪得短道速滑項目男子1000米冠軍。（新華社）

冬奧中國隊第二金入袋，5日在短道速滑2000米接力奪金的任子威，7日在男子1000米A組決賽中再斬獲一金，隊友李文龍獲得銀牌。任子威包辦中國首兩金，他在領獎時激動表示「中國短道速滑永遠不會讓大家失望」。而掩護任子威先走的武大靖本輪名列第四，賽場上一句「走」、一個碰手，讓網友感動破防。

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觀察者網報導，決賽開始前，三位中國選手碰了碰胳膊，互相鼓勁。發令槍響起，武大靖排在第一。第二圈時，劉少昂滑到第一位。中國三位選手在中間，武大靖在第三圈時開始領跑。隨後，因為冰面上有刀片，比賽因安全原因暫停。

中國選手任子威（前）在比賽中。（新華社）

由於先前的一圈消耗，選手體能都有所下降。在冰面經修整後，比賽重新開賽。第一時間，主攻短距離武大靖已經沒有力氣衝擊金牌了，他的任務轉化為幫助任子威和李文龍。

比賽開始後，武大靖在體力耗盡的情況下卡住對手，他示意任子威衝上去，武大靖只說了一個字「走」！

在任子威領跑後，匈牙利選手劉少林緊跟，並在還剩5圈時完成反超。最後兩圈時，任子威開始發力，幾乎與劉少林同時衝過終點。衝過終點時兩人發生碰撞，裁判裁定劉少林犯規取消資格，任子威遞補上前，以1分26秒768奪得金牌。

冬奧會短道速滑項目男子1000米決賽中，中國選手任子威奪得冠軍。（新華社）

「今天比賽很艱難，我會繼續調整好心態，後續還得努力去拚，不會去想百分之百拿冠軍，就是每一項都盡所能拚到最好。」任子威說，他不會讓自己太放鬆心態，還是要讓自己平和一些。「今天很感謝兩位隊友，今天的這個金牌不是我一個人的金牌，還是團隊的金牌，這是中國隊的傳統。」

報導指出，武大靖拿到第四，他透露這三輪比賽非常坎坷，基本都是摔倒、等待裁判判罰。他們三人闖進決賽後，也統一思路，決定發揮團隊的整體戰術應戰。他很高興兩位隊友能夠取得這樣的好成績，大家都很激動、很高興。

武大靖的表現讓央視、人民日報第一時間盛讚，網友感嘆，這就是團隊精神，「第一輪，是任子威和李文龍保護武大靖。第二輪，武大靖因為領跑已經沒有體力了，堅決地選擇保護兩個弟弟占位」。