我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院前發言人宣布參選田州聯邦眾議員 獲川普背書

美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

家裡有礦？山東78歲翁騎馬娶48歲婦…姪子出錢圓夢

中國新聞組／北京8日電
老漢與新娘歡喜成親。（取材自極目新聞）
老漢與新娘歡喜成親。（取材自極目新聞）

山東濟寧微山縣一名78歲老漢迎娶48歲婦人，在網上引發熱議。有網友留言，「我再次相信了愛情」、「大齡單身青年又看到了希望」，不過也有質疑，「老漢家中有礦」。據了解，老漢還在領取政府的低收入保障，而這場聲勢浩大的婚禮，其實是由姪子出錢籌辦。

香港01報導，影片中，老漢身披新郎官服，戴著墨鏡，騎著駿馬，胸前佩戴大紅花，不斷向路人揮手，新娘則坐在多人抬的紅色轎子裡，沿途圍滿了看熱鬧的村民，紛紛拿出手機拍照。

來源：YouTube

婚禮現場熱鬧非凡，除了有駿馬和轎子還有數輛鮮花裝點的轎車，迎親隊伍經過街道，因看熱鬧的人太多，甚至一度造成交通擁堵。此外，老漢為增加婚禮的喜慶氣氛，還特意把院落大門和圍牆都塗抹成了喜慶的紅色。

據報導，78歲的老漢姓李，這是他第一次結婚，此前他已與該名婦人一起生活五、六年。老漢的家庭環境一般，無固定工作，並非網上所傳的「家裡有礦」。

出租駿馬和花轎的商家表示，「當天他們租了一個八人抬的轎子、一匹馬、兩面旗還有幾個迎親的牌子，光這一項就花了不少錢」。幫忙操辦婚禮的親戚，在老漢家前後忙了兩天，前一天布置婚禮現場，第二天吹奏樂器、迎親。

鄰居表示，老漢的姪子們希望他有個伴，就給老漢辦了場婚禮，讓他這輩子沒有遺憾。該鄰居稱，老漢和妻子在一個餐館中相識，「我還問新娘為什麼願意嫁給他，新娘說新郎脾氣好，知道照顧人，特別勤快」。

老漢騎著駿馬風光迎娶新娘。（取材自極目新聞）
老漢騎著駿馬風光迎娶新娘。（取材自極目新聞）

低收入 手機 香港

上一則

過年連上5天班 B站員工疑猝死…業者：事發前1周沒加班

下一則

美將33家中企列「未經核實」 名單 中批破壞自由貿易

延伸閱讀

黃金心臟中心、美南山東同鄉會「送瘟疫迎新春」

黃金心臟中心、美南山東同鄉會「送瘟疫迎新春」
糖城廣場春節園遊會 喜迎虎年

糖城廣場春節園遊會 喜迎虎年
種姓制度下絕望與希望 印度賤民騎馬迎親兩樣情

種姓制度下絕望與希望 印度賤民騎馬迎親兩樣情
中國確保經濟「穩增長」 各地新基建動工

中國確保經濟「穩增長」 各地新基建動工

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀