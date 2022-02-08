家裡有礦？山東78歲翁騎馬娶48歲婦…姪子出錢圓夢

老漢與新娘歡喜成親。（取材自極目新聞）

山東濟寧微山縣一名78歲老漢迎娶48歲婦人，在網上引發熱議。有網友留言，「我再次相信了愛情」、「大齡單身青年又看到了希望」，不過也有質疑，「老漢家中有礦」。據了解，老漢還在領取政府的低收入 保障，而這場聲勢浩大的婚禮，其實是由姪子出錢籌辦。

香港 01報導，影片中，老漢身披新郎官服，戴著墨鏡，騎著駿馬，胸前佩戴大紅花，不斷向路人揮手，新娘則坐在多人抬的紅色轎子裡，沿途圍滿了看熱鬧的村民，紛紛拿出手機 拍照。

來源：YouTube

婚禮現場熱鬧非凡，除了有駿馬和轎子還有數輛鮮花裝點的轎車，迎親隊伍經過街道，因看熱鬧的人太多，甚至一度造成交通擁堵。此外，老漢為增加婚禮的喜慶氣氛，還特意把院落大門和圍牆都塗抹成了喜慶的紅色。

據報導，78歲的老漢姓李，這是他第一次結婚，此前他已與該名婦人一起生活五、六年。老漢的家庭環境一般，無固定工作，並非網上所傳的「家裡有礦」。

出租駿馬和花轎的商家表示，「當天他們租了一個八人抬的轎子、一匹馬、兩面旗還有幾個迎親的牌子，光這一項就花了不少錢」。幫忙操辦婚禮的親戚，在老漢家前後忙了兩天，前一天布置婚禮現場，第二天吹奏樂器、迎親。

鄰居表示，老漢的姪子們希望他有個伴，就給老漢辦了場婚禮，讓他這輩子沒有遺憾。該鄰居稱，老漢和妻子在一個餐館中相識，「我還問新娘為什麼願意嫁給他，新娘說新郎脾氣好，知道照顧人，特別勤快」。