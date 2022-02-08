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10兄弟姊妹開枝散葉 1家60多口「全家福」羨煞人

中國新聞組／北京8日電
一家60多口人，這是10個兄弟姊妹的「全家福」。（取材自長江日報）
一家60多口人，這是10個兄弟姊妹的「全家福」。（取材自長江日報）

「一家60多口人，這是10個兄弟姊妹的『全家福』。」一名網友日前在網上分享了一張「全家福」照片，引起網友熱議，有網友說：「這樣規模的全家福已經非常罕見了」。

長江日報報導，這張60多人的「全家福」拍攝於2018年，是姜買華集合全家人拍攝的。姜買華是江西九江人，目前在贛州贛縣區韓坊中心小學當老師，他說：「從前只知道我們家是個大家族，當把親人們都組織起來時，沒想到竟有60多人。」

爺爺奶奶生了10個孩子，十兄妹又各自有了孩子、孫子，形成如今60多口人的大家族。兩位老人雖然去世了，但是兄弟姊妹們依舊團結一心。姜買華說：「我們家有個大群，親人們都在裡面，春節期間，是家裡最忙碌的時候，也是最暖心的時候。我們家的習俗是初一拜宗祠，初二起，每天下午，親戚們就會在群裡商量，次日到誰家去串門。年年如此、樂此不疲。」

農曆春節時 拜年串門「排班」

小時候，最喜歡串門了，能拿到壓歲錢，吃到平時吃不到的零食。姜買華說：「尤其是去姑姑們家，我們就很興奮。小時候家裡條件不好，別人家孩子能吃到的零食，我們都吃不到，只有姑姑們毫不吝嗇地將零食分享給我們。」

親人之間，從來不會計較得失。姜買華說：「小叔一直沒結婚，大家就一起想辦法為小叔叔建了一棟房子。大家出錢的出錢，出力的出力。小叔終於有了自己的小家了，全家福的背景就是小叔的房子。」

姜買華回憶起小時候與長輩們一起過春節的場景，一臉的幸福感，「爺爺奶奶的笑容特別慈祥，我至今還記得奶奶手心裡散出來的溫暖。奶奶雖然沒讀過多少書，大道理不會講，卻用實際行動感染小輩。」

報導指出，姜買華家族裡有一本很厚的家訓，目前存放在宗祠裡面，小時候犯錯了，姜買華就被懲罰背家訓。後來，為了更好地教育更小的孩子們，老人們就把家訓凝煉成了「勤奮」、「樸實」、「善良」、「真誠」幾個詞語，以便於孩子們更好地理解。

正是這種質樸的家風，影響了姜買華心性，作為一名小學老師，他更看重學生的品質，而不僅僅是學習成績。他說：「我希望我的學生先成人再成才，我也將一直朝著成為一位優秀的人民教師而奮鬥。」

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