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虎年第1封 廣西百色疫情外溢廣州 已隱匿傳播7天

 中國新聞組／北京8日電
廣西官方通報，2月5日至2月7日12時，廣西全區累計報告本輪疫情本土確診病例99例，均在中越邊城百色市。圖為廣西百色市德保縣7日開展新一輪全員核酸篩查。（中新社）
廣西官方通報，2月5日至2月7日12時，廣西全區累計報告本輪疫情本土確診病例99例，均在中越邊城百色市。圖為廣西百色市德保縣7日開展新一輪全員核酸篩查。（中新社）

廣西邊境城百色疫情嚴峻，本輪累計確診已超過百例，全市進行居家隔離，成為虎年第一封。當地發布通告嚴禁哄抬物價，違者將受查處。此外，百色確診中有2例感染Omicron，由於隱匿傳播鏈已超過7天，專家分析可能出現社區傳播。廣州番禹6日也通報一例百色來穗人員核酸陽性，並暫緩相關旅遊史人員來穗。

來源：YouTube

國家衛健委通報，7日0—24時，全中國新增新冠肺炎確診病例105例，其中本土病例65例（廣西64例，均在百色市；天津1例，在河北區）。在此之下，廣西現有本土確診病例108例，本土無症狀感染者4例。

廣西為嚴格管控防外溢，7日起百色全域執行「不進不出」措施，並採全員居家隔離管控措施，各鄉鎮、村屯（社區）內部嚴格管控，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動。

根據目前流調溯源所掌握的情況，廣西本輪首例病例在省外感染的可能性大。首例病例27日返桂後，其多次參加聚集性活動，2月3日至醫院進行核酸檢測。其中因參加聚餐導致的病例約占本地一代病例的一半，之後通過家庭、社區傳播進一步將疫情擴散至多地，所有病例目前均處於同一個傳播鏈。

微信公眾號「八點健聞」報導，病毒學專家常榮山分析「外地回鄉核酸檢測這關，百色沒能過關，晚了至少7天，」，百色很可能出現了較大規模的社區傳播。

百色不僅面臨著無數小城都面臨的春運返鄉的檢測壓力，還面臨邊境輸入的雙重壓力。常榮山認為，「此輪疫情應該不止一條傳播鏈，深圳傳回是可能的一條。德保縣非常靠近中越邊境，不能排除越南傳入的可能」。

百色是西南邊陲城市，也是廣西面積最大的地級市，和越南直接接壤，總人口將近360萬。而且，和瑞麗一樣，此前百色也面臨著跨境偷渡問題。雲南的瑞麗去年因疫封城就長達7個月。

因此，對於流出人員，廣東面臨的輸入風險最大，有幾十萬百色農民工到珠江三角洲打工。廣州番禹區6日已經通報了一例從從廣西百色來穗人員核酸初篩陽性，該男子於5日上午乘坐動車到達廣州南站。

邊境 檢測 疫情

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