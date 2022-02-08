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1歲萌娃不會走路就滑雪 滑進冬奧開幕式短片

中國新聞組／北京8日電
貝貝滑雪的短片讓大家看了都相當暖心。(取材自北京青年報)
貝貝滑雪的短片讓大家看了都相當暖心。(取材自北京青年報)

北京冬奧日前的開幕式上，一則萌娃們滑雪溜冰的短片「未來的冠軍」打動所有觀眾，其中年僅1歲的女娃貝貝與狗狗一起滑雪的可愛模樣，更是融化了許多網友的心；貝貝的媽媽范雪吟說，當時11個月大的女兒連路都還不會走，竟然就能夠蹲在雪板上穩穩滑行，她自己也很驚訝。

北京青年報報導，范雪吟說她和丈夫都沒有接觸過滑雪，這次因為北京冬奧會臨近，夫妻倆想帶著女兒貝貝一起體驗冰雪運動，於是在去年11月來到河北崇禮的滑雪場度假。當時只有11個月大的貝貝對雪充滿好奇，當爸爸媽媽拿出為她準備的雪板、頭盔等用具時，還不會說話的貝貝就拍拍小手，躍躍欲試地想要戴上頭盔、站上雪板。

來源：YouTube

據報導，貝貝當時還不會走路，卻能蹲在雪板上沿著坡道穩穩地滑行了一段，家裡的小狗旺仔則一路跟著貝貝，似乎在保護小主人，相當溫馨可愛。范雪吟趕緊記錄下女兒第一次滑雪的畫面，也正是這段視頻，讓導演團隊注意到貝貝，並邀請他們參與冬奧會開幕式短片拍攝。

范雪吟說，女兒四個月大時就完成了人生第一次長途旅行，還多次和他們一起露營爬山，所以平時身體素質比較好。范雪吟還說，拍攝團隊去年12月中旬到崇禮，開幕式短片中，貝貝身穿的滑雪服就是拍攝團隊送的，整個拍攝持續了約一天時間，范雪吟說，女兒年齡還小，難以聽懂指令，所以也沒有特別訓練孩子，拍攝的都是貝貝最自然的狀態，過程非常順利。

報導提到，總導演張藝謀受訪時說，很多人看了這段短片都覺得很溫暖，范雪吟一家人也在開幕式當天守在電視機前，直到電視裡出現貝貝和旺仔的畫面，「我們都特別開心和激動。」

談及未來，范雪吟說，他們還是會繼續帶貝貝到處旅行，冬天也會再回到雪場，那時貝貝更大一點了，也許還能嘗試一些雪上的技巧，「等到貝貝兩三歲有了自己的想法，想要嘗試任何運動，我和她爸爸都會全力支持她。」

11個月大的貝貝連路都還不會走，竟然就能夠蹲在雪板上穩穩滑行。(取材自北京青年報...
11個月大的貝貝連路都還不會走，竟然就能夠蹲在雪板上穩穩滑行。(取材自北京青年報)

滑雪 北京冬奧 導演

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