炸橋炸到斷腿 98歲老兵親揭炸水門橋事蹟上熱搜

98歲老兵郭榮熙參與炸毀水門橋的的事蹟衝上熱搜。（視頻截圖）

電影 《長津湖 之水門橋》熱映，98歲老兵郭榮熙參與炸毀水門橋的的事蹟也衝上熱搜。當年時任中國人民志願軍第20軍第60師作戰科參謀的郭榮熙，接到「炸掉水門橋，絕不能讓美軍逃跑！」的任務，中途還因為意外炸傷了左小腿。郭榮熙近日講述艱苦的戰鬥，看哭不少網友，有網友稱，「他們守護了新中國，我們接替他們繼續守護！」

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浙江在線報導，1950年11月6日，抗美援朝第二次戰役打響，志願軍與敵軍苦戰數日。11月29日，美軍第10軍企圖南逃，而水門橋是美軍從長津湖撤往後方興南港的必經之路，一旦炸毀了水門橋，美軍1000多輛裝備車輛將被堵截於此。

當時的郭榮熙是個爆破能手，解放戰爭中，他曾多次帶領爆破班榮立戰功，個人榮立一等功一次、二等功一次，郭榮熙說：「哪怕再艱苦，哪怕犧牲，我也不怕，保證完成任務！ 」

這次炸橋，郭榮熙帶領一個排的戰士，捆紮好三大包二、三十斤的炸藥，在夜色的掩護下向水門橋方向出發，一路上隨時隨地可能碰到敵人。當時氣溫-40℃左右，士兵們的雙手被凍得烏黑，到達水門橋後，郭榮熙觀察地形，憑藉自己的爆破經驗，選擇將炸藥安裝在橋頭與公路接合處。

郭榮熙回憶說，裝好炸藥後他命令戰士們後撤，自己拉響了發火管，還有30秒鐘就要爆炸，這時，一個意外發生了——因為飢寒難忍，郭榮熙撤退遲了幾步，一聲巨響，大橋被炸毀，而他也被一個飛物擊中，左小腿腓骨折斷，腳被扭轉了180度。

水門橋被炸斷之後，很快就被擁有現代化裝備的美軍工兵修好了，修復，炸毀，再修復，再炸毀……在第二次和第三次炸橋任務中，有的排在執行任務時，整排的戰士全部犧牲了。

幾天時間內，志願軍不惜一切代價，連續組織炸橋，最大限度地遲滯了美軍撤退的步伐。

郭榮熙的這段回憶，讓不少人瞬間破防，網友們的留言令人動容。有人看得熱淚盈眶，致敬先輩，美好歲月來之不易。還有人說，今日的和平盛世，離不開先輩們的捨生忘死、奮不顧身地奉獻和犧牲。