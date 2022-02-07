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徐州相親大會「5女面試百男」 媒婆：基本要有車有房

記者林宸誼／即時報導
中國適婚男女比例失衡，徐州一場相親大會出現「5女面試百男」。取材自極目新聞
中國適婚男女比例失衡，徐州一場相親大會出現「5女面試百男」。取材自極目新聞

江蘇徐州邳州5日舉辦了一場相親大會，共有上百名男士到場排隊，但女士卻只有5人，引發中國網友熱烈討論。媒婆表示，當地適婚男女比例嚴重失衡，女方對男方的要求基本是有車有房，再看工作是否稳定，「如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些。」

楚天都市報旗下新媒體極目新聞報導，從網路上流傳的影片中，一位男士在相親現場介紹：「叔叔阿姨過年好，我是邳縣本地的，在本地有車有房，家裡還有三個姐姐，今年28歲……。」另外多段影片顯示，男士們排起了長長的隊伍，女士則只有寥寥數人。

徐州邳州當地媒婆表示，當地適齡結婚男女中，存在男多女少現象，在她們婚介所登記的人員中，男的有100多人，女的只有20多人，婚戀市場上女性佔據優勢地位，「女選男」的情況較為普遍，許多年輕人都在外打工或者做生意，過年才有時間回來相親，類似的相親大會在春節期間會舉辦得多一些，有時選在網紅橋，有時選在公園。

媒婆還指出，現在女生眼光越來越高，對男方的基本要求是有車有房，再看工作是否穩定，彩禮（聘金）起步價人民幣16萬元（約2.5萬美元），多的達人民幣40萬元（約6.2萬美元），還要求有金項鍊、金戒指、金手鐲「三金」，男方家裡兄弟姊妹太多的不好找，「如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些。」

邳州市民政局工作人員也證實，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，導致不少年輕人在結婚問題上遇到障礙。同時，隨著時代發展，不少年輕人的婚戀觀也發生了改變，尤其一些受過高等教育的女性會選擇外出工作，也不會急於結婚，可能也是其中一個原因。

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