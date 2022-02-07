單板飛簷走壁 「智取威虎山」小童星冬奧首秀摘銀

北京2022年冬奧會單板滑雪項目男子坡面障礙技巧資格賽在張家口雲頂滑雪公園舉行，中國選手蘇翊鳴晉級決賽。(中新社)

出生於2004年的中國小將蘇翊鳴首次亮相北京冬奧 ，在單板滑雪 男子坡面障礙技巧資格賽中，第一輪就以86.80分成為30位選手中首滑唯一上80分的人，兩輪結束排第一，穩穩拿到決賽資格。對於決賽他非常有信心，「因為祖國在背後支持我」，果然在7日的決賽中拿下銀牌。

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觀察者網報導，單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽6日在張家口賽區雲頂滑雪公園舉行。第一輪倒數出場的蘇翊鳴剛亮相，就獲得了現場的歡呼聲。他也是本次參加單板技巧賽30位選手中年齡最小的選手。

首秀中，蘇翊鳴輕盈穩健，高難度動作頻頻出現，在道具區的動作設計令人眼花繚亂，飛簷走壁的功夫在雪地裡格外亮眼。踏出賽場，未滿18歲的蘇翊鳴興奮的舉起了滑雪板對鏡頭說「謝謝」。

蘇翊鳴童星出道，出演「智取威虎山」電影。（取材自新民晚報） 蘇翊鳴選擇成為職業運動員，全力以赴備戰冬奧。（取材自微博）

這位曾在電影「智取威虎山」中飾演「小栓子」的昔日童星，還是首位完成單板滑雪內轉1980度抓板動作的男性運動員 ，用實力證明了他在電影中的那句台詞「怕你們攆不上」，網友感嘆「小栓子果然沒吹牛」。

蘇翊鳴談到這段演員經歷時表示，「我必須把百分之百的精力，投入到我想要做的事中」，所以在演員和職業運動員之間選擇了後者，並全力以赴備戰冬奧。

報導指出，2004年2月18日出生於吉林的蘇翊鳴，4歲開始學習滑雪，2008年成為山西冰雪項目運動員，主攻單板滑雪的大跳台和坡面障礙技巧。2020年3月，蘇翊鳴解鎖了中國首個三周空翻轉體1620度動作；2021年1月，蘇翊鳴在訓練中完成了中國單板史上首個反腳外轉五周1800度動作。

2021年10月28日，蘇翊鳴在奧地利備戰北京冬奧時，成功挑戰Bs1980IndyCrail（內轉1980度抓板）高難度動作，成為全球首個完成該動作的運動員。2021年12月，在單板滑雪大跳台世界杯比賽中，蘇翊鳴成為第一個問鼎冠軍的中國人。

北京2022年冬奧會單板滑雪項目男子坡面障礙技巧資格賽在張家口雲頂滑雪公園舉行，中國選手蘇翊鳴晉級決賽。(中新社) 蘇翊鳴晉級決賽，賽後興奮不已。（取材自觀察者網） 中國選手蘇翊鳴去年在世界盃瑞士拉克斯站的比賽，他獲得坡面障礙技巧項目男子組決賽第十名。（新華社）

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