單板飛簷走壁 「智取威虎山」小童星冬奧首秀摘銀
出生於2004年的中國小將蘇翊鳴首次亮相北京冬奧，在單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽中，第一輪就以86.80分成為30位選手中首滑唯一上80分的人，兩輪結束排第一，穩穩拿到決賽資格。對於決賽他非常有信心，「因為祖國在背後支持我」，果然在7日的決賽中拿下銀牌。
來源：YouTube
觀察者網報導，單板滑雪男子坡面障礙技巧資格賽6日在張家口賽區雲頂滑雪公園舉行。第一輪倒數出場的蘇翊鳴剛亮相，就獲得了現場的歡呼聲。他也是本次參加單板技巧賽30位選手中年齡最小的選手。
首秀中，蘇翊鳴輕盈穩健，高難度動作頻頻出現，在道具區的動作設計令人眼花繚亂，飛簷走壁的功夫在雪地裡格外亮眼。踏出賽場，未滿18歲的蘇翊鳴興奮的舉起了滑雪板對鏡頭說「謝謝」。
這位曾在電影「智取威虎山」中飾演「小栓子」的昔日童星，還是首位完成單板滑雪內轉1980度抓板動作的男性運動員，用實力證明了他在電影中的那句台詞「怕你們攆不上」，網友感嘆「小栓子果然沒吹牛」。
蘇翊鳴談到這段演員經歷時表示，「我必須把百分之百的精力，投入到我想要做的事中」，所以在演員和職業運動員之間選擇了後者，並全力以赴備戰冬奧。
報導指出，2004年2月18日出生於吉林的蘇翊鳴，4歲開始學習滑雪，2008年成為山西冰雪項目運動員，主攻單板滑雪的大跳台和坡面障礙技巧。2020年3月，蘇翊鳴解鎖了中國首個三周空翻轉體1620度動作；2021年1月，蘇翊鳴在訓練中完成了中國單板史上首個反腳外轉五周1800度動作。
2021年10月28日，蘇翊鳴在奧地利備戰北京冬奧時，成功挑戰Bs1980IndyCrail（內轉1980度抓板）高難度動作，成為全球首個完成該動作的運動員。2021年12月，在單板滑雪大跳台世界杯比賽中，蘇翊鳴成為第一個問鼎冠軍的中國人。
➤➤➤冬奧／中第2面獎牌 17歲「單板神童」蘇翊鳴銀牌創紀錄
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