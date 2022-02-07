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不到4%女教師願意「生三孩」 逾七成認為不利職場

中國新聞組／北京8日電

中國政府去年起推行「三孩政策」，不過各界質疑成效。「中華女子學院學報」2022年第1期刊發的一篇論文指出，在1907名受訪女教師中，整體的三孩生育意願不超過4%，具有三孩生育意願的女教師一半以上是少數民族。此外，超過七成的女教師認為，「三孩政策」可能使女性在職場上處於更加弱勢的地位。

澎湃新聞報導，研究指出，經濟、教育、住房、工作強度是影響女教師生育意願的重要因素；「兒童價值至上」的教養觀念加重了女教師的養育負擔。

文章提到，教師職業群體具有較高的女性比例，育齡群體比重增加，收入待遇相對穩定，受教育程度相對較高，具備較好的養育素質與能力。

本次調查收集13個省，當中近八成女教師已婚（78.55%），未婚為16.99%，離異與喪偶為4.46%。

調查發現，女教師整體願意生育一孩的比例最高，為38.96%，其次是二孩38.91%，不想生育的為18.77%，三孩的比例最低，僅3.36%。

未婚女教師平均年齡26.58歲，呈現出更低的生育意願。其中，想要一孩的比例仍然最高，為36.73%，其次是不想生育的為32.41%，緊接著是29.63%想要二孩，最後是1.23%想要三孩。可見，未婚女教師不想生育的比例遠高於已婚女教師，雙方都呈現出極低的三孩生育意願。

文章指出，女教師尤其是青年未婚者呈現較低的生育意願，顯示「恐育」心理。對此，北京大學人口所教授穆光宗解釋：「在明確生育需要承擔巨大花銷、巨大責任和巨大壓力後，一些青年患上『生育恐懼症』。」

數據顯示，38.18%的女教師贊同「我有能力讓自己幸福，與其有家庭讓自己不開心，不如一個人活得痛快」，年輕一代對獨立與自由的追求越發強烈。

其中，工作量減少是改變其生育意願一項值得思考的議題。答卷顯示，超過七成的女教師認為「三孩政策」可能使女性在職場上處於更加弱勢的地位。女教師對於「減輕工作量」的呼籲，更多是出於對女性沉重育兒負擔的一種無奈回應。

教育 華女 北京

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