浙江問卷：生三孩每月補貼1000元 網酸：能買幾罐奶粉

中國政府鼓勵生三孩，但許多父母表示，二孩已經帶給他們很大的養育壓力，對生育第三胎意願不高。此為示意圖。（中新社）

農曆新年期間，浙江衛健委進行一項問卷調查，其中包括「假設政府每個月給生二孩／三孩補貼1000元（人民幣，下同，約157美元），您是否願意生育二孩/三孩？」，引起網民熱議。雖然問卷暗示日後生育二孩或三孩可能會獲得政府補貼，但不少網友在留言中均表明「不願意」，還問：「能買幾罐奶粉？」

綜合媒體報導，浙江省衛生健康委婦幼處調查浙江省3歲以下嬰幼兒的父母，若政府補助0-3歲的二孩/三孩每月1000元，是否提高生育意願。

然而，不少網友看完這份問卷表示，「杯水車薪！花銷太大得不償失。本來就想生的，自然樂得其所，不想生的不會為了1000元奮不顧身的」、「普通人家一個孩子每月奶粉錢就要上千塊，還別算上學、進醫院，還有將來上百萬的婚房」。

中國將實施「全面三孩」，但不少民眾表示生育意願不高，也可能造成更多隔代教養問題。此為示意圖。（新華社）

這份問卷還提問「2021年，夫妻雙方接受其他來源的經濟支持（如來自嬰幼兒祖輩的支持）金額」，並調查受訪者2021年平均每月為嬰幼兒購買食物、營養補充劑、生活用品、家用設施的花費，並設置產婦坐月子期間的照護選擇、嬰幼兒父母祖輩等人平均每天照護時間等問題。

此外，海南省衛健委近期也進行生育政策調查問卷。在生育補貼方面，海南提問「假設政府每個月給生二孩/三孩補貼500元，您是否願意生育二孩/三孩？」

2021年7月，四川省攀枝花市在全國率先為生二孩、三孩的家庭發放育兒補貼，每月每孩發放500元（約78.5美元）育兒補貼金，直至孩子3歲。也就是說，從二孩開始，每個孩子可領取共1.8萬元（約2827.5美元）的補貼金。