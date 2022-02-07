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「冰墩墩」王者 北京男花光50萬積蓄買5000件奧運藏品

中國新聞組／北京8日電
張文全的冰墩墩收藏品。（取材自新民晚報）
張文全的冰墩墩收藏品。（取材自新民晚報）

北京西城區一條胡同裡藏著一個微型「奧運博物館」，30多平米的屋裡擺了5000多件奧運藏品。館主是張文全，一名建築公司的普通職員，或許是擁有最多「冰墩墩」的人。

新民晚報報導，2000年雪梨奧運會時張文全14歲，首次關注奧運藏品，買了一些奧運吉祥物、手表、景觀旗等紀念品。2008年北京奧運，念大學的張文全成為志願者，並獲得志願者先進榮譽，自此對收藏奧運紀念品有了濃厚興趣；2015年北京成功申辦冬奧後，他大量收藏來自世界各地的冬奧會紀念品。

張文全用收藏助力奧運。（取材自新民晚報）
張文全用收藏助力奧運。（取材自新民晚報）

來源：YouTube

如今，張文全的藏品已超過5000件，包括約1000個奧運吉祥物、40多把火炬模型、十幾個冬奧會冰球比賽用球。2022北京冬奧開幕，張文全的奧運博物館進駐百餘款「冰墩墩」和「雪容融」，其中包括不少限量款；在如今「一墩難求」的情況下，他或許是擁有最多冰墩墩的人。」

張文全致力奧運收藏不僅是滿足自己的愛好，也用的收藏和行動，不遺餘力支持2022北京冬奧。2020年起，張文全帶著奧運藏品走進中小學舉辦展覽，並出現在冬奧會主題曲「一起向未來」的MV中。

2008年擔任北京奧運會志願者的張文全。（取材自新民晚報）
2008年擔任北京奧運會志願者的張文全。（取材自新民晚報）

這麼多年來，張文全至少花費50萬人民幣（約7萬8543美元），還曾花了2.4萬元購買兩把美國鹽湖城冬奧會火炬，「是我收藏最貴的火炬」。

這些藏品幾乎耗費張文全所有的積蓄，如今他每月薪水除了1000元左右的日常開銷，其他都用在購買奧運收藏品上。不過哪怕手頭並不寬裕，他都不捨得出手，「這些藏品都像我的孩子一樣。」

張文全的冰墩墩收藏品。（取材自新民晚報）
張文全的冰墩墩收藏品。（取材自新民晚報）

奧運 北京冬奧 博物館

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