「我的眼睛就是尺」 王濛激動解說衝7熱搜

王濛曾獲得4枚冬奧會金牌，她至今仍是中國短道速滑的神話。（取材自人民日報）

中國短道速滑混合接力隊5日拿下本屆冬奧會中國代表團首金，曾獲得冬奧4枚金牌的短道速滑運動員王濛和黃健翔解說比賽時妙語頻出，王濛在官方宣布比賽結果前，搶先一步表示「中國隊肯定贏了」、「我的眼睛就是尺！千分之一秒誰的刀尖誰先過去我都能看出來！」生動的解說讓她一連登上7個熱搜。

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香港01、人民日報報導，2022北京冬奧 會短道速滑團體2000米混合接力賽，最後時刻，中國隊選手武大靖被對手逼近，中國隊與義大利 隊以很小的差距衝過終點，擔任解說嘉賓的奧運 4金短道速滑選手王濛跳起來激動地說「贏了！我的眼睛就是尺！」成為今年北京冬奧的首個網絡金句。

這是王濛的解說首秀，她「全程跳著，好激動」。與她對比的是在她旁邊的54歲專業解說員黃健翔，相對冷靜，但兩人之間的搭配和吐槽也讓網民直呼有趣。例如，當黃健翔講錯選手名字時，王濛就幽默表示「他改名了嗎?」黃健翔提到看回放時，王濛說「你是不是不相信我的眼睛」，網民笑說看兩人說話好像在看相聲表演。

出生於黑龍江七台河的王濛有著獨特的東北口音，她高昂的語調和情緒帶有強大的感染力。身為專業短道速滑選手的她也有專業的預判力，「在倒數第四圈她就能看出勝局已定，最後一棒前就斷言首金已經誕生。」

除了「激動式解說」，王濛還有「嘮嗑式解說」，「43秒472這個成績真不快」、「是不是覺得我在凡爾賽」，看了直播的網友笑稱，「黃健翔老師是不是彷彿看見了當年激情解說足球的自己？」

報導指出，王濛曾參加過兩屆冬季奧運會，拿下四面金牌。

2006年都靈冬奧會，首次參賽的王濛奪得一金一銀一銅，破了女子短道速滑500米紀錄。2010年的溫哥華冬奧會，她在500米預賽和半決賽兩度刷新奧運紀錄，她又在重感冒的情況下奪得女子1000米和3000米接力的冠軍，成為中國短道歷史上首個三冠王。