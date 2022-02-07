我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

冬奧帶旺冰雪遊 滑雪景區訂單增4成

中國新聞組／北京9日電
在新疆昌吉回族自治州昌吉市頭屯河大橋兩側的冰雪大世界，遊客騎著雙人雪地自行車從「寅虎賀新春」系列大型雪雕前經過。(中新社)
在新疆昌吉回族自治州昌吉市頭屯河大橋兩側的冰雪大世界，遊客騎著雙人雪地自行車從「寅虎賀新春」系列大型雪雕前經過。(中新社)

虎年春節撞期2022北京冬奧會，帶旺了中國今冬的冰雪旅遊市場。據統計，今年春節冰雪遊規模較往年大幅增長，截至5日，春節期間滑雪主題酒店預訂量同比增長54%，冰雪、滑雪景區門票訂單同比增長近40%，熱門的東北三省機票預訂，同比增長超5成。中國冰雪旅遊市場有望進一步爆發。

文匯報報導，驢媽媽旅遊網6日發布「2022虎年春節出遊總結報告」顯示，大眾體驗冰雪運動熱情空前高漲，全國多地滑雪場迎來大批「打卡」遊客。成都西嶺雪山、杭州桐廬生仙里國際滑雪場、北京萬科石京龍滑雪場、嘉峪關懸臂長城四季滑雪場等景區門票預訂量出現大幅增長。

攜程發布的「2022年春節旅遊總結報告」顯示，白天溜冰、滑雪，晚上住酒店泡溫泉，成為今年春節旅遊消費的一大熱門。截至5日，春節期間滑雪主題酒店預訂量同比增長54%，冰雪、滑雪景區門票訂單同比增長近40%。

奇創旅遊集團文旅產業研究院專家表示，當前，中國冰雪旅遊迎來多重利好因素，冰雪旅遊市場有望進一步爆發。首先是市場利好，旅遊消費升級；其次賽事利好，2022冬奧賽事帶動冰雪旅遊的進一步升溫；再者，圍繞冬奧經濟，多省市逐漸形成「冰雪製造、救援、度假服務、配套設施」的產業鏈閉環。

攜程數據顯示，春節期間，以東北三省為目的地的機票預訂，同比增長超五成。前往東北滑雪溜冰的用戶，男性用戶占比56%，「90後」用戶成為絕對主力，占比超四成。海南以及東北三省的酒店和景區門票預訂量，也均同比實現兩位數增長。

另據同程旅行數據，今年春節全國冰雪類型景區定單量，較去年同期上漲六成八。北京滑雪場由於白天人太多，市民轉而滑「夜場」，有人今冬已滑雪七次，花費12000元（人民幣，下同）。

另大公報引網聯清算平台數據顯示，春節假期前五天，網聯平台共處理交易金額4.2萬億元，同比增長超過10%，春節適逢遇上冬奧，冰雪消費不斷升溫，不少雪場客流量甚至創下歷史最大值。

例如遼寧大連的金石灘國家級旅遊度假區，春節七天小長假共接待遊客21.7萬人次，同比增長146.59%；區內重點旅遊企業營收899.87萬元，同比增長120.57%。圍繞冰雪運動的服飾、裝備以及相關紀念品也成為虎年暢銷的「新年貨」。

另據新華社，國際奧委會新聞發言人馬克·亞當斯6日表示，北京冬奧會開幕式中國地區觀看人數約3.16億人，與平昌冬奧會開幕式的全球觀看人數大體相當。一般認為也與適逢春節假期有關。

滑雪 北京冬奧 營收

上一則

聯國秘書長盼中國允人權特使訪新疆

下一則

家事爭執釀慘劇 香港大埔村屋64歲弟弒68歲兄

延伸閱讀

冬奧／谷愛凌「披龍袍」首秀 小失誤仍高分晉級決賽

冬奧／谷愛凌「披龍袍」首秀 小失誤仍高分晉級決賽
冬奧隔離伙食差 芬蘭冰球教練批不尊重選手人權

冬奧隔離伙食差 芬蘭冰球教練批不尊重選手人權
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
北京冬奧單日45人確診 多位選手奪牌夢碎

北京冬奧單日45人確診 多位選手奪牌夢碎

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光