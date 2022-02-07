冬奧帶旺冰雪遊 滑雪景區訂單增4成

在新疆昌吉回族自治州昌吉市頭屯河大橋兩側的冰雪大世界，遊客騎著雙人雪地自行車從「寅虎賀新春」系列大型雪雕前經過。(中新社)

虎年春節撞期2022北京冬奧 會，帶旺了中國今冬的冰雪旅遊市場。據統計，今年春節冰雪遊規模較往年大幅增長，截至5日，春節期間滑雪 主題酒店預訂量同比增長54%，冰雪、滑雪景區門票訂單同比增長近40%，熱門的東北三省機票預訂，同比增長超5成。中國冰雪旅遊市場有望進一步爆發。

文匯報報導，驢媽媽旅遊網6日發布「2022虎年春節出遊總結報告」顯示，大眾體驗冰雪運動熱情空前高漲，全國多地滑雪場迎來大批「打卡」遊客。成都西嶺雪山、杭州桐廬生仙里國際滑雪場、北京萬科石京龍滑雪場、嘉峪關懸臂長城四季滑雪場等景區門票預訂量出現大幅增長。

攜程發布的「2022年春節旅遊總結報告」顯示，白天溜冰、滑雪，晚上住酒店泡溫泉，成為今年春節旅遊消費的一大熱門。截至5日，春節期間滑雪主題酒店預訂量同比增長54%，冰雪、滑雪景區門票訂單同比增長近40%。

奇創旅遊集團文旅產業研究院專家表示，當前，中國冰雪旅遊迎來多重利好因素，冰雪旅遊市場有望進一步爆發。首先是市場利好，旅遊消費升級；其次賽事利好，2022冬奧賽事帶動冰雪旅遊的進一步升溫；再者，圍繞冬奧經濟，多省市逐漸形成「冰雪製造、救援、度假服務、配套設施」的產業鏈閉環。

攜程數據顯示，春節期間，以東北三省為目的地的機票預訂，同比增長超五成。前往東北滑雪溜冰的用戶，男性用戶占比56%，「90後」用戶成為絕對主力，占比超四成。海南以及東北三省的酒店和景區門票預訂量，也均同比實現兩位數增長。

另據同程旅行數據，今年春節全國冰雪類型景區定單量，較去年同期上漲六成八。北京滑雪場由於白天人太多，市民轉而滑「夜場」，有人今冬已滑雪七次，花費12000元（人民幣，下同）。

另大公報引網聯清算平台數據顯示，春節假期前五天，網聯平台共處理交易金額4.2萬億元，同比增長超過10%，春節適逢遇上冬奧，冰雪消費不斷升溫，不少雪場客流量甚至創下歷史最大值。

例如遼寧大連的金石灘國家級旅遊度假區，春節七天小長假共接待遊客21.7萬人次，同比增長146.59%；區內重點旅遊企業營收 899.87萬元，同比增長120.57%。圍繞冰雪運動的服飾、裝備以及相關紀念品也成為虎年暢銷的「新年貨」。

另據新華社，國際奧委會新聞發言人馬克·亞當斯6日表示，北京冬奧會開幕式中國地區觀看人數約3.16億人，與平昌冬奧會開幕式的全球觀看人數大體相當。一般認為也與適逢春節假期有關。