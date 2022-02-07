徐州相親大會5女相100男 當地紅娘：有車有房是基本

徐州邳州近日一場相親大會女孩較少，只有5個，男孩目測約有百人。(取材自極目新聞)

江蘇徐州邳城河5日一場相親大會現場，男士排起長隊多達百人，而女士則只有五人，引發廣泛關注。邳州市民政局回應，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，且不少年輕女性婚戀觀也發生改變，這些情況讓許多男士在結婚方面存在障礙。

極目新聞報導，多段網傳視頻中，一位男士在相親現場介紹道，「叔叔阿姨過年好，我是邳縣本地的，在本地有車有房，家裡還有三個姊姊，今年28歲……」另有多段視頻顯示，男士們排起了長長的隊伍，女士則只有寥寥數人。

徐州邳州當地紅娘江女士表示，她也去了該相親大會現場，當時女孩較少，只有五個，男孩目測約有百人。

江女士指出，目前江地適齡結婚男女中，存在男多女少現象。在她們婚介所登記的人員中，男孩有100多人，女孩只有20多人，婚戀市場上女性占據優勢地位，「女選男」的情況較為普遍。如今許多年輕人都在外打工或者做生意，過年才有時間回來相親，類似的相親大會在春節期間會舉辦得多一些，有時選在網紅橋，有時選在公園。

來源：YouTube

「女孩眼光越來越高了。」江女士說，當地女孩對男方的基本要求是有車有房，再看工作是否穩定，彩禮起步價16萬元（人民幣，下同），多的達三、四十萬，還要求有金項鍊、金戒指、金手鐲「三金」，男孩家裡兄弟姊妹太多的不好找。如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些。

邳州市民政局工作人員對此回應，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，導致不少年輕人在結婚問題上遇到障礙。同時，隨著時代發展，不少年輕人的婚戀觀也發生了改變，尤其一些受過高等教育 的女性會選擇外出工作，也不會急於結婚，可能也是其中一個原因。

河南 男排隊相親 因騎機車被趕

無獨有偶，河南一名崔姓男子返鄉過年期間待在家中沒事做，在鄰居介紹下便答應相親，沒想到抵達女方家門前，才發現等待相親的男子大排長龍，已有七至八人在排隊，猶如選秀比賽海選現場。崔男排隊排了足足一個小時，以為即將有機會相親，可是卻突然遭女方的父親請走，連女方容貌都沒見到，「人家女孩父母看到我騎機車，直接就叫我回去」。

崔男的經歷曝光後引來網友熱議，紛紛認為女方家人太過分，「不敢恭維女孩的這種行為」、「先買個會員才有資格排隊？」。亦有人指出崔男與女方地位相同，毋須委屈自己，「男兒當自強，又不是買賣關係，這是何苦呢」。