婚戀網站走入夕陽 中國年輕人更愛社交平台

世紀佳緣曾為中國相親界的龍頭，但隨著年輕人的交友喜好改變，相親網已成為夕陽行業。(取材自澎湃新聞)

曾經在中國一時蔚為風潮的婚戀網站正在逐漸走入夕陽，同時，新一代中國年輕人的婚戀觀正在改變，應運而生的社交平台也愈來愈推陳出新。

2021年12月初，澎湃新聞報導，婚戀網站「世紀佳緣」普遍發現電話銷售員在管理後台侵犯用戶隱私 的行為，銷售人員甚至可以在後台查看用戶單向發出的聊天內容，以及透過查看用戶瀏覽內容，達到精準投放廣告的目的。

這引起主管機關注意，並約談如百合佳緣、我主良緣、珍愛網、壹嘉緣等多家婚戀網站。不過，此事卻沒有在中國社會間引起太多討論，連批評都很少。海克財經報導說，這代表「年輕人已經不care相親網站了」。

報導說，有著224.6萬粉絲的世紀佳緣，微博 零回覆早已是常態。珍愛網面臨相同窘境，如果哪天的微博有5人回覆已算不錯。整個行業嚴重缺乏關注，是因為相親網站本身早已令用戶失去了信任感。

2010年，江蘇台電視相親節目「非誠勿擾」開播，又擴大了相親市場。熱播幾年之後，「非誠勿擾」這類電視相親節目也逐漸離開舞台中心，取而代之的是戀愛綜藝實境秀；比起正經八百的線下交友配對，陌生人社交軟體及各類新型交友平台，成為當代年輕人的主要選擇。

這些軟體強調創新，從聲音、圖片、影片、直播等各角度切入展開社交模式。傳統交友平台，用戶相親交友成功後一般會離開平台，且不再回來，陌生人社交軟體除了算法配對功能，另有「廣場」功能，只不過內容全由陌生人發的訊息構成。

用戶公開的照片、聲音、影片、文字都在「廣場」傳播、張貼，也可以觀看其他陌生人的，這增強了用戶對產品的黏著度。在社交軟體上互動，線下約見，已成不少用戶的使用日常。

配合當代年輕人喜好，婚戀與社交的界線愈來愈模糊，此時還沉溺於人工紅娘模式中的傳統相親網站，似已成為明日黃花。