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防疫無假期 杭州「疫線」夫妻「帶娃值班表」在網瘋傳

中國新聞組／北京7日電
譚華杰和隊友們在合成作戰室忙碌。（取材自蕭山公安）
譚華杰和隊友們在合成作戰室忙碌。（取材自蕭山公安）

春節期間許多人都在享受假期與家人團聚，但防疫工作並不能因此停擺。近日一張第一線防疫人員的「春節帶娃值班表」在微信上引發熱議與轉傳，上面清楚寫著哪天誰值班、哪天誰帶娃、如何「交接」等資訊，製作這張值班表的員警妻子表示，「目前我們家庭主要成員都在防疫一線，所以帶娃力量需要分配調整一下」。

據蕭山公安消息，春節期間，城廂派出所黨員代表主動請纓輪值，包括副所長譚華傑。連日來，譚華傑以所為家，把辦公室的位置挪到了合成作戰室，與隊員們一起日夜兼程排查監控，核查疫情相關數據。

「心裡就想著要快、要準，早一秒將情況核實清楚上報，就少一分疫情傳播的風險。」譚華傑說，核查相關數據就是至關重要的第一步，一旦這個環節有所耽誤，後續的落地工作都無法展開。

譚華傑的妻子周夢蘭是進化鎮副鎮長，分管文教衛，疫情防控工作開展以來，她也幾乎不著家。由於夫妻倆都堅守在抗疫一線，無法好好照顧孩子，周夢蘭在夫妻倆上班與值班的時間段，妥妥地給家里四位老人排了「春節值班表」，四位老人也對晚輩的工作表示理解與支持。

對於工作，譚華傑拚盡全力，但對於家庭，他滿懷愧疚，「平時所裡的工作就挺忙的，真的很感謝家人的辛苦付出。」譚華傑沒想到，妻子還會排出這樣一張有特色的值班表，「我們夫妻倆都算是樂觀派，既然責任在肩，總要想辦法克服困難，沒有過不去的坎。」

周夢蘭手寫的這張「春節帶娃值班表」，也引起了很多奮戰在「疫」線的工作人員的共鳴 。

城廂派出所副所長譚華傑與妻子的「帶娃值班表」。（取材自蕭山公安）
城廂派出所副所長譚華傑與妻子的「帶娃值班表」。（取材自蕭山公安）

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