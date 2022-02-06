張藝謀為冬奧冷落「狙擊手」 13萬網友挺張emo補電影票

張藝謀接受白岩松專訪。（取材自央視）

北京冬奧 開幕式讓全網感嘆「張藝謀太懂中國人的浪漫了」。但有誰注意到張藝謀收工後接受白岩松採訪，談及新片《狙擊手》在春節檔遇冷時的回應？他無奈地說，為了冬奧會已經顧不上電影了，「排片比較慘」。

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開幕式演出結束後，極目新聞官方微博發布「開幕式後要不要給張藝謀補張電影票」調查，截至2月6日中午，話題閱讀量高達4億，約27萬網友前來點讚力挺，近七千位網友留言心疼張藝謀，表示第二天就要去電影院 買票。

還有大批網友借網紅詞「emo」安慰張藝謀，「謝謝張emo，大家快去支持《狙擊手》，讓藝謀不再emo。」

張藝謀確實需要這份支持。據極目新聞此前報導，《狙擊手》的排片量和票房表現都處於春節檔墊底位置，甚至不及動畫電影《熊出沒·重返地球》。全國不少影城都只給《狙擊手》預留了上午和半夜的場次，大批影迷都在網上抱怨。

針對排片問題，張藝謀曾在參加直播宣傳時懇請全國影院排片經理不要只給《狙擊手》安排「三更半夜」的場次。

武漢多位影院經理表示，即便是全年含金量最高的春節檔，也很難同時容納兩部大體量的戰爭片，當《長津湖之水門橋》與《狙擊手》同日上映，影院在排片時自然會更優待「影史票房冠軍續集」《水門橋》。再加上檔期內還有靠口碑逆襲的喜劇片《這個殺手不太冷靜》、易烊千璽主演勵志電影《奇蹟·笨小孩》等高分電影，留給張藝謀的空間確實不多了。

第三方票務平台顯示，《狙擊手》2月5日的排片占比已經從2月2日的5.8%升至8.3%，開始逆襲，也有不少觀眾開始在2月5日上午走進電影院。而伴隨著網友的情懷發力，這個數字還會有上升可能。

新京報報導，北京冬奧還在比賽，開幕式總導演 張藝謀已開始籌備2月20日閉幕式，閉幕式上將時空串聯2008年北京奧運會，呈現一個雙奧瞬間。「很希望在開幕式之後給大家呈現一個閉幕式的快樂。」張藝謀表示，「鳥巢是唯一的雙奧（開閉幕式）場館，我們希望在閉幕式上有一個瞬間，展現雙奧的特點，呈現出穿越歷史、打通瞬間的感覺，希望這個瞬間會成為一個亮點。」