曾被評天賦一般… 武大靖戰勝腰傷奪金 淚崩喊「解氣」

中國短道速滑隊摘下冬奧首金，圖為比賽中的武大靖（前）。（新華社）

世界排名第一的中國短道速滑混合接力隊，中國隊派出了武大靖、任子威、曲春雨和范可新的組合，在決賽以2分37秒34險勝義大利 。這是中國首金，也是武大靖連續兩屆冬奧會有金牌入帳。正如他賽前期望，「沒有什麼比在家門口奪冠更開心的事」，賽後的他激動落淚，「比賽非常解氣，今天圓夢了」。

澎湃新聞報導，中國在冬奧歷史上一共拿到了13枚金牌，其中短道速滑就占據10枚。而中國短道速滑隊當下的領軍人物，那就是武大靖。

在2014年的索契冬奧會，19歲的武大靖拿下男子500米亞軍和5000米接力季軍；2018年的平昌冬奧上，武大靖勇奪500米冠軍，那是他職業生涯的第一枚奧運 金牌，也是中國代表團在平昌唯一一枚金牌，更是中國男運動員 在冬奧會短道速滑賽場苦等30年的第一枚金牌。

26歲的武大靖的狀態相比於4年前並不處於最巔峰，奧運前的世界杯連續三站在自己的主項500米折戟沉沙。「因為我腰傷了，之前一直都沒系統地進行訓練，去年九月中旬的時候，我們從新疆回來，才剛開始能正常跟上大部隊去訓練」。

距離冬奧越來越近，武大靖也感到沮喪，「比到第三站的時候，我自己都不相信自己了，也可能覺得自己失誤太多了」。直到在世界杯荷蘭站，他決賽滑出39.878秒奪冠，才宣告了王者歸來。

報導指出，武大靖1994年出生於黑龍江佳木斯，10歲時在電視上看到大楊揚、李佳軍在冰場的表現，決定穿上冰刀。

啟蒙教練李軍評價他，「武大靖的天賦其實比較一般，但訓練刻苦，從不缺席，比賽輸了也會默默努力。有時候冰刀脫下來，襪子和鞋都黏在一起了，傷還沒好，依然堅持訓練。慢慢的，其他的孩子都滑不過他」。

武大靖家境不富裕，小時候沒什麼零花錢，他每天都跑步上學和參加訓練，只為了將公交車的兩塊錢攢起來，存了一兩個月後幫媽媽買一雙手套。

武大靖的母親回憶兒子第一雙冰刀的故事，她給練習短道速滑的兒子錯買了一雙速度滑冰的冰刀，因為不懂，還像磨菜刀那樣磨的新冰刀。武大靖初學短道速滑時，就是穿著這雙速度滑冰的冰刀練了一年多。