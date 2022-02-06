我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

曾被評天賦一般… 武大靖戰勝腰傷奪金 淚崩喊「解氣」

中國新聞組／北京6日電
中國短道速滑隊摘下冬奧首金，圖為比賽中的武大靖（前）。（新華社）
中國短道速滑隊摘下冬奧首金，圖為比賽中的武大靖（前）。（新華社）

世界排名第一的中國短道速滑混合接力隊，中國隊派出了武大靖、任子威、曲春雨和范可新的組合，在決賽以2分37秒34險勝義大利。這是中國首金，也是武大靖連續兩屆冬奧會有金牌入帳。正如他賽前期望，「沒有什麼比在家門口奪冠更開心的事」，賽後的他激動落淚，「比賽非常解氣，今天圓夢了」。

澎湃新聞報導，中國在冬奧歷史上一共拿到了13枚金牌，其中短道速滑就占據10枚。而中國短道速滑隊當下的領軍人物，那就是武大靖。

在2014年的索契冬奧會，19歲的武大靖拿下男子500米亞軍和5000米接力季軍；2018年的平昌冬奧上，武大靖勇奪500米冠軍，那是他職業生涯的第一枚奧運金牌，也是中國代表團在平昌唯一一枚金牌，更是中國男運動員在冬奧會短道速滑賽場苦等30年的第一枚金牌。

26歲的武大靖的狀態相比於4年前並不處於最巔峰，奧運前的世界杯連續三站在自己的主項500米折戟沉沙。「因為我腰傷了，之前一直都沒系統地進行訓練，去年九月中旬的時候，我們從新疆回來，才剛開始能正常跟上大部隊去訓練」。

距離冬奧越來越近，武大靖也感到沮喪，「比到第三站的時候，我自己都不相信自己了，也可能覺得自己失誤太多了」。直到在世界杯荷蘭站，他決賽滑出39.878秒奪冠，才宣告了王者歸來。

報導指出，武大靖1994年出生於黑龍江佳木斯，10歲時在電視上看到大楊揚、李佳軍在冰場的表現，決定穿上冰刀。

啟蒙教練李軍評價他，「武大靖的天賦其實比較一般，但訓練刻苦，從不缺席，比賽輸了也會默默努力。有時候冰刀脫下來，襪子和鞋都黏在一起了，傷還沒好，依然堅持訓練。慢慢的，其他的孩子都滑不過他」。

武大靖家境不富裕，小時候沒什麼零花錢，他每天都跑步上學和參加訓練，只為了將公交車的兩塊錢攢起來，存了一兩個月後幫媽媽買一雙手套。

武大靖的母親回憶兒子第一雙冰刀的故事，她給練習短道速滑的兒子錯買了一雙速度滑冰的冰刀，因為不懂，還像磨菜刀那樣磨的新冰刀。武大靖初學短道速滑時，就是穿著這雙速度滑冰的冰刀練了一年多。

在首都體育館舉行的北京2022年冬奧會短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪得...
在首都體育館舉行的北京2022年冬奧會短道速滑項目混合團體接力決賽中，中國隊奪得冠軍。 中國隊選手武大靖在比賽後慶祝。（新華社）

奧運 義大利 運動員

上一則

北京成首座雙奧之城 美媒：中國今非昔比 諸位要適應

下一則

習見9國領袖 開啟外交馬拉松 共商一帶一路合作

延伸閱讀

冬奧／德滑冰奶奶8度參賽 女運動員第一人

冬奧／德滑冰奶奶8度參賽 女運動員第一人
冬奧／開幕式在美收視跌破歷史新低 比上屆掉了43%

冬奧／開幕式在美收視跌破歷史新低 比上屆掉了43%
冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金

冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金
冬奧／「出賽讓我自豪」德滑冰奶奶8度參賽並列史上最多

冬奧／「出賽讓我自豪」德滑冰奶奶8度參賽並列史上最多

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理