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臉龐滑落熱淚 冬奧護旗戰士暴紅 無數網友跟著淚目

中國新聞組╱北京6日電
北京冬奧開幕式上，中國人民解放軍儀仗大隊戰士閻振眼淚滑落臉龐的照片，讓眾多網友淚目。(路透)
北京冬奧開幕式上，中國人民解放軍儀仗大隊戰士閻振眼淚滑落臉龐的照片，讓眾多網友淚目。(路透)

北京冬奧會開幕式上，一位中國軍人眼淚滑落臉龐的照片，讓眾多網友淚目，紛紛上網留言；「鋼鐵一般的意志，水一樣的柔情」、「為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉」。

「一滴滑落臉頰的熱淚，是我所有的驕傲與熱愛」，央視報導，解放軍儀仗大隊戰士閻振擔任奧林匹克會旗護旗兵，在升旗行注目禮時，情不自禁地流淚了；回憶起那一刻，他依然很激動，「我站在奧運的升旗台，心中滿滿的自豪感，想到祖國如今的繁榮昌盛，是多麼來之不易，那是一種說不出的驕傲與熱愛，淚水就奪眶而出了…。」

報導指出，閻振出生於1999年，今年是他來到解放軍儀仗大隊的第5年，在這之前也曾執行過不同任務，這次他如願成為奧林匹克會旗護旗兵，「這是我第一次接觸掛旗，為了達到標準，每天至少掛旗100多次，通過反覆的訓練，從原來的1分30秒到後來的35秒，這樣的經歷讓我永生難忘」。

為了更好完成升旗任務，隊員們進行長達幾個月的刻苦訓練，由於奧林匹克會歌時間比較長，升旗手對旗幟上升的節奏不好把控，為了確保旗幟準確無誤地在會歌結束時順利升至頂端，隊員們每日升旗30遍以上，每天聽會歌掌握音樂音符音調、提升樂感。

「旗桿本身長度18.8米，旗繩13.7米，會歌音樂是147秒，為了確保旗幟勻速平穩升旗，會旗手要準確讀秒，確保每10秒升旗90厘米」。

正是這樣長期的嚴苛訓練，才有了開幕式當天激動人心的呈現，「所有的驕傲與熱愛，化作一行熱淚」，中國軍人臉頰的熱淚，讓無數網友破防，一句句真誠的留言讓人動容：

「鋼鐵一般的意志，水一樣的柔情」、「有些東西是根兒裡的，它深植在血脈裡，厚藏在靈魂中」、「

為什麼我的眼裡常含淚水？因為我對這土地愛得深沉」。

閻振（右一）。（取材自央視）
閻振（右一）。（取材自央視）

解放軍 北京冬奧 奧運

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