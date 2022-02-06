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朝鮮族冬奧開幕穿韓服 南韓批侵占文化

中國新聞組╱北京6日電
北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿。(取材自推特)
北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿。(取材自推特)

北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿，認為中國此舉明顯是侵占他國文化，南韓執政黨總統候選人在臉書要中國「別覬覦他國文化」，而中國網則回嗆：「朝鮮族不穿傳統服裝要穿什麼？」「有本事你就別穿西裝」。

冬奧開幕式上，一段中國少數民族傳遞五星旗的表演中，穿著一襲白色搭配淺粉色韓服的少女在一眾鮮豔服飾的人群中格外醒目，迅速在南韓網路上引起討論：「為什麼會出現韓服？」

韓中雙方已經不是第一次因韓服引發爭議，先前公開的北京冬奧宣傳影片中也因出現韓服及南韓傳統舞蹈象帽舞引發韓方不滿，認為中國意圖將南韓歷史文化占為己有。

這次事件再次在南韓政治圈引發討論，不僅在野黨要求政府「硬起來」，執政黨共同民主黨總統候選人李在明也透過臉書發聲，要中國「不要覬覦他國文化」，其他執政黨人士也紛紛對政府的不作為表達憂心，認為若繼續放任這類問題不管，只會助長人民的反中情緒，不利與中國的外交關係發展。

針對南韓反應，中國網友認為中國朝鮮族穿傳統服裝並無不妥，並指「韓服」可說源自中國，認為南韓民眾反應過度。中國網友說：「不然朝鮮族要穿什麼？」「中國還有蒙古族、哈薩克族、俄羅斯族呢。」「傳統節目了，一到選舉就反華，後面還不是要找中國市場。」「有本事就別穿西裝。」

南韓 北京冬奧 五星旗

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