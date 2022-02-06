冬奧「特許翻牆」? 北京接待大堂可外連YouTube、FB

為了招待各國運動員，北京冬奧 「特許翻牆」?有網友發布一張照片，顯示北京冬奧接待大堂裡網路開放外連YouTube 、Instagram、Facebook、Twitter等網域，這些應用程序在中國內均被限制，普通網民無法訪問。照片發布後隨即被微博 刪除。

自由亞洲電台報導，微博網友@機械騎士荒原狼發布了一張圖片，拍攝地點在「北京冬奧接待大堂」。圖中是一張藍色背景的告示牌，上方是無線網絡Wifi的標誌，下方有六個圖標，依次代表視頻網站YouTube、谷歌瀏覽器Chrome、社交平台Instagram、Facebook（臉書）、Twitter（推特），以及加密通訊軟件Telegram（電報）。這六款應用程序在中國內均被限制。

此微博在發布兩小時後即被微博刪除。原博主將微博被刪的提示截圖發佈出來，很快被再次刪除。目前，多名網友的圖片轉發也已遭封禁，目前僅有一條相關微博依然可以正常查看。

新京報日前報導，此次北京奧運共有82家官方接待飯店，官方指定飯店其中一項「特色服務」就是將依法開通境外衛星頻道，配合做好5G網絡建設和無障礙網絡改造工作。