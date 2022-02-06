深愛「冰墩墩」的日本記者 手機被「代購」訊息塞爆

美國雪橇運動員阿什莉·法誇爾森也連拍兩條視頻表達自己對冰墩墩的喜愛。(取材自觀察者網)

因為太愛北京冬奧 吉祥物「冰墩墩」，日本 電視台記者辻岡義堂意外在網上走紅，被網友戲稱為「義墩墩」。 他5日在接受環球時報專訪時表示，沒想到35歲還能有個新名字，「現在義墩墩就是我的本名」。「冰墩墩」的走紅，連摩納哥親王也想帶2個回家。

「冰墩墩是我的救命恩人！」辻岡義堂向環球時報講述他邂逅「冰墩墩」的故事。原來，來京第一天，辻岡義堂不小心把外套忘在了飛機上，正鬱悶的時候，看到了可愛的「冰墩墩」，瞬間被治癒。

辻岡義堂對「冰墩墩」一見鍾情，「沒有冰墩墩就沒有現在的我。無論多苦多累，每每看到冰墩墩，都會湧起一股幹勁兒」。

運動員們進入房間後，開心的與冰墩墩抱枕合影。(取材自觀察者網)

日本電視台記者辻岡義堂成為冰墩墩推廣大使。(取材自環球時報)

辻岡義堂最初把「冰墩墩」寄回日本，是想讓日本民眾也能感受到「冰墩墩」的魅力。不過他似乎低估了「冰墩墩」在日本的火爆程度，「冰墩墩」的周邊在日本二手網站上早已高價售罄，可謂「一墩難求」。

「這幾天我的手機 快爆炸了，」辻岡義堂說，朋友都要他代買「冰墩墩」帶回日本，他笑說回去的時候要把衣服都扔掉，將行李箱裡塞滿「冰墩墩」。

辻岡義堂還有一個關於「冰墩墩」的心願，他想採訪「冰墩墩」的設計師，想知道「冰墩墩」誕生的過程與心情。

他的這番發言，也引起了設計團隊負責人、廣州美術學院視覺藝術設計學院院長曹雪的注意，曹雪表示也想當面和這位日本記者一起交流，聽他講講為什麼那麼喜歡「冰墩墩」。曹雪也願意帶著團隊幫他在「冰墩墩」周邊上簽名。

央視新聞報導，摩納哥阿爾貝親王5日在北京人民大會堂體驗麵塑製作，在完成了一個麵人冰墩墩後，摩納哥親王阿爾貝二世請求工作人員讓他再做一次，因為他有一對龍鳳胎，如果只帶回去一個冰墩墩，那就不好交代了。