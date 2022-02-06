冬奧吉祥物「冰墩墩」太搶手 5千公仔15分鐘賣光

北京志願者正在整理冰墩墩大型玩偶，準備引導民眾合影。(中新社)

隨著2022北京冬奧 開幕，冬奧吉祥物「冰墩墩」火了，成為冬奧名副其實的頂流。無論線上還是線下銷售都是秒光，賣到斷貨，「一墩難求」也因此上了微博 熱搜，網民形容堪比春運。在冰墩墩的帶動下，北京冬奧特許商品收入料將突破25億元（人民幣，下同）。

央視財經報導，北京冬奧會吉祥物冰墩墩，不僅網上發售秒光，線下門店更是排了幾百米長隊 ，昨天在北京王府井工美的冬奧旗艦店內昨天擠進一百多人，店外也排長龍；天貓奧林匹克官方旗艦店線上開賣15分鐘，5000個冰墩墩公仔就被宣告售罄。

冰墩墩為啥那麼火？報導指出，冰墩墩擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似航天員，在北京冬奧會開幕式上帶舞獅隊登場，瞬間成為全場關注的焦點。不少人高呼可愛，全網刷屏「想要一個冰墩墩」。「如何擁有一隻專屬冰墩墩」等多個話題衝上微博熱搜，「一墩難求」 引得不少網友發表感慨，想實現「冰墩墩自由」。

因為太愛冰墩墩而在中外社交媒體上走紅的日本 電視台記者辻岡義堂，也助推了冰墩墩在日本國內受到追捧的熱潮。北京青年報報導，一個體積不大的冰墩墩吉祥物在日本售價4000到5000日圓（約合200至276元人民幣）間且已銷售一空。辻岡義堂曬出最高一檔的冰墩墩雪容融套裝玩偶，已經賣到89999日圓（約合5000元人民幣）。

5千冰墩墩公仔15分鐘一掃而光。(取材自每日經濟新聞)

銷售火爆的冰墩墩，也帶動了其他的北京冬奧特許商品與銷售企業業績，一款冰墩墩雪容融手辦玩具擺件銷量已突破6萬。目前，最受歡迎的兩個冰墩墩掛飾、擺件已經售罄下架，雪容融擺件也顯示缺貨。有網民反應太難買，籲官方盡快補貨。

每日經濟新聞報導，北京冬奧組委開發總計逾5000款特許產品，涵蓋徽章、鑰匙、服裝、配飾、玩具乃至絲綢製品、陶瓷製品、工藝品、電子產品及配件等。共有29家特許生產商，58家特許零售商，其中之一的山西證券表示，預計整個冬奧周期，特許商品收入將突破25億元。

另環球網報導，有網友問「雪容融的容不會是安陵容的容吧？」據北京冬奧組委官網，「雪容融」中的「容」意喻包容、寬容、交流互鑑，所以意在表達通過殘奧運動創造一個更加包容的世界。