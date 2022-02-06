冬奧吉祥物「冰墩墩」太搶手 5千公仔15分鐘賣光
隨著2022北京冬奧開幕，冬奧吉祥物「冰墩墩」火了，成為冬奧名副其實的頂流。無論線上還是線下銷售都是秒光，賣到斷貨，「一墩難求」也因此上了微博熱搜，網民形容堪比春運。在冰墩墩的帶動下，北京冬奧特許商品收入料將突破25億元（人民幣，下同）。
央視財經報導，北京冬奧會吉祥物冰墩墩，不僅網上發售秒光，線下門店更是排了幾百米長隊 ，昨天在北京王府井工美的冬奧旗艦店內昨天擠進一百多人，店外也排長龍；天貓奧林匹克官方旗艦店線上開賣15分鐘，5000個冰墩墩公仔就被宣告售罄。
冰墩墩為啥那麼火？報導指出，冰墩墩擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似航天員，在北京冬奧會開幕式上帶舞獅隊登場，瞬間成為全場關注的焦點。不少人高呼可愛，全網刷屏「想要一個冰墩墩」。「如何擁有一隻專屬冰墩墩」等多個話題衝上微博熱搜，「一墩難求」 引得不少網友發表感慨，想實現「冰墩墩自由」。
因為太愛冰墩墩而在中外社交媒體上走紅的日本電視台記者辻岡義堂，也助推了冰墩墩在日本國內受到追捧的熱潮。北京青年報報導，一個體積不大的冰墩墩吉祥物在日本售價4000到5000日圓（約合200至276元人民幣）間且已銷售一空。辻岡義堂曬出最高一檔的冰墩墩雪容融套裝玩偶，已經賣到89999日圓（約合5000元人民幣）。
銷售火爆的冰墩墩，也帶動了其他的北京冬奧特許商品與銷售企業業績，一款冰墩墩雪容融手辦玩具擺件銷量已突破6萬。目前，最受歡迎的兩個冰墩墩掛飾、擺件已經售罄下架，雪容融擺件也顯示缺貨。有網民反應太難買，籲官方盡快補貨。
每日經濟新聞報導，北京冬奧組委開發總計逾5000款特許產品，涵蓋徽章、鑰匙、服裝、配飾、玩具乃至絲綢製品、陶瓷製品、工藝品、電子產品及配件等。共有29家特許生產商，58家特許零售商，其中之一的山西證券表示，預計整個冬奧周期，特許商品收入將突破25億元。
另環球網報導，有網友問「雪容融的容不會是安陵容的容吧？」據北京冬奧組委官網，「雪容融」中的「容」意喻包容、寬容、交流互鑑，所以意在表達通過殘奧運動創造一個更加包容的世界。
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