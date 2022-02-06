首金隊伍「不平凡的4年」 任子威語塞、范可新大哭

中國選手范可新（左）在比賽中。（中新社）

武大靖、任子威、曲春雨和范可新組成的短道速滑隊拿下男女2000米混合接力金牌，賽後范可新在接受採訪時嚎啕大哭，而感覺平靜的任子威用「就是高興」來形容奪金感覺，他賽前想了很多感言，冠軍真正到手後卻不知道該說些什麼。參加2屆冬奧的曲春雨則感慨的用「不平凡的4年」形容心情。

新京報報導，在平昌冬奧會是任子威首次出賽，他拿到一枚接力銀牌。4年後，銀牌換成金牌，任子威反而說沒有想像中興奮，感覺有些平靜，「這兩年都沒怎麼出去參加比賽，我都快佛系了。」

中國選手任子威在比賽後。（新華社）

說回比賽，任子威稱，這枚金牌是對自己4年來的一個肯定，「這4年，我覺得是人生中最困難的一個4年。」

在半決賽時，任子威覺得當時一度感覺要被淘汰了，「短道速滑這個項目有太多不確定性，不到最後一刻你永遠不知道誰是冠軍。」

在幫助中國隊拿下男女2000米混合接力金牌前，任子威還參加了男子500米和1000米預賽，均順利晉級，「後面還有4項比賽，繼續努力吧。」

而賽後大哭的范可新表示「我等待這塊金牌，太長時間了」。在國家隊12年，她要感謝的人太多。「我們每天訓練都是拚的狀態，每天下冰的時候，都是嗓子裡帶血。那一刻什麼都值得，我覺得我們做到了」。

中國選手曲春雨在比賽中。（新華社）

從半決賽到決賽，曲春雨追分功力有目共睹。新浪體育報導，同樣參加了2屆冬奧會的曲春雨說：「我們經歷了很不平凡的4年，但是無論怎麼樣，在這4年裡有很多人支持我們，有很多人幫助我們，感謝國家感謝領導感謝教練，感謝我們的朋友感謝我們的家人。」

速滑隊奪冠消息傳回曲春雨的家鄉黑龍江北安市時，整個小城都沸騰了。北安市短道速滑隊在冰球館大屏幕前歡呼、搖旗慶祝，隊員深受曲春雨的表現鼓舞，表示要向「春雨姐姐學習」。