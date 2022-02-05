「婚戀網站」快走入歷史…中國年輕人更愛社交？

一名網友在瀏覽一家婚戀網站。（取材自荊楚網）

曾經在中國一時蔚為風潮的婚戀網站正在逐漸走入夕陽，同時，新一代中國年輕人的婚戀觀正在改變，應運而生的社交平台也愈來愈推陳出新。

2021年12月初，澎湃新聞報導，婚戀網站「世紀佳緣」普遍發現電話銷售員在管理後台侵犯用戶隱私 的行為，銷售人員甚至可以在後台查看用戶單向發出的聊天內容，以及透過查看用戶瀏覽內容，達到精準投放廣告的目的。

這引起主管機關注意，並約談如百合佳緣、我主良緣、珍愛網、壹嘉緣等多家婚戀網站。

不過，此事卻沒有在中國社會間引起太多討論，連批評都很少。海克財經報導說，這代表「年輕人已經不care相親網站了」。

報導說，有著224.6萬粉絲的世紀佳緣，微博 零回覆早已是常態。珍愛網面臨相同窘境，如果哪天的微博有五人回覆已算不錯。整個行業嚴重缺乏關注，是因為相親網站本身早已令用戶失去了信任感。

從曾經的「中國相親第一股」世紀佳緣開始，中國婚戀網站的最大收益轉為人工紅娘服務，然而，相親網站承諾完整查核的的VIP高價紅娘服務，近年來頻頻發生個資外洩 、欺詐等糾紛，飽受詬病。

2010年，江蘇台電視相親節目「非誠勿擾」開播，又擴大了相親市場。「非誠勿擾」是當年最流行的相親節目，它的主要收視對象是1980年後出生的中國單身青年，以及他們的父母。

不過，隨著千禧世代進入適婚年齡，傳統觀念正遭受衝擊。報導說，關注自我的價值觀、加上社會競爭愈發激烈，不斷追高的結婚成本，使新的世代結婚意願減弱，結婚年齡逐漸加大。

據中國民政部歷年公布的民政事業發展統計公報，2005年，20至24歲人群占結婚登記人數比重為47%，此後15年，這一數字不斷下滑，到2020年變成了18.6%。25至29歲人群已成為結婚主力。

結婚人數也在減少。中國婚姻登記人數自2013年達到1346.93萬對後，連續7年下降，2020年婚姻登記人數已滑落至814.33萬對，創下2003年以來新低。

結婚的人少了，「適齡」也變得沒有標準。另一個變化是，很多年輕人認為結婚並非人生唯一選擇，也有年輕人選擇不結婚。相較10年前流行的「剩女」一詞，「婚女」和「單女」成為網上頻繁出現的新標籤。

熱播幾年之後，「非誠勿擾」這類電視相親節目也逐漸離開舞台中心，取而代之的是戀愛綜藝實境秀；比起正經八百的線下交友配對，陌生人社交軟體及各類新型交友平台，成為當代年輕人的主要選擇。

這些軟體強調創新，從聲音、圖片、影片、直播等各角度切入展開社交模式。傳統交友平台，用戶相親交友成功後一般會離開平台，且不再回來，陌生人社交軟體除了算法配對功能，另有「廣場」功能，只不過內容全由陌生人發的訊息構成。

用戶公開的照片、聲音、影片、文字都在「廣場」傳播、張貼，也可以觀看其他陌生人的，這增強了用戶對產品的黏著度。在社交軟體上互動，線下約見，已成不少用戶的使用日常。

不過，這類陌生人交友軟體難以避免地發展為「約砲」軟體，形象逐漸敗壞的同時，平台也正思索轉型，洗去汙名。

交友軟體「陌陌」創始人唐巖曾表示，點對點的、異性社交從2、3年前就已經不是陌陌發展重點了，陌陌當前著力發展泛社交和泛娛樂。今年，陌陌在APP界面中新增加了「小宇宙」功能，除了發布和聊天外，另有連麥和隨機回答網友問題的功能，希望擴大平台面向，轉型為娛樂社交軟體。

配合當代年輕人喜好，婚戀與社交的界線愈來愈模糊，此時還沉溺於人工紅娘模式中的傳統相親網站，似已成為明日黃花。