冬奧「立春」開幕 24節氣倒數第一秒就有中國文化

北京冬奧採用24節氣倒數計時。(取材自北京日報)

北京冬奧 於4日晚間20時舉行開幕式，科技與藝術的交融成為開幕式一大亮點。開幕式上，觀眾看到AI、AR、裸眼3D等多種技術的運用，鳥巢首次實現全LED影像，畫質達到16K。而開幕式這天正好是中國二十四節氣中的「立春」，運用這個巧合，張藝謀團隊從24開始倒數，「開幕式從第一秒鐘起，就有中國文化的定義」。

一般倒計時都是從60開始，在2008年北京奧運 會開幕式上，2008位演員擊缶倒計時傳達中國古老的文化。但今年冬奧開幕式上，看不見「人海戰術」，獨特的二十四節氣倒計時從「雨水」開始，到「立春」落定，每一個節氣的後面都有一句優美的古老詩詞及相應配的畫面。

開幕式現場表演，一叢叢嫩綠小草隨風擺動，象徵著生生不息的春天。(美聯社)

北京日報報導，對於開幕式與「立春」的巧合，總導演 張藝謀透露，他們花了差不多兩年時間在談創意。後來發現「立春」這個巧合，他還去問了負責冬奧會申辦工作人員是刻意選的嗎？

「他們告訴我，也不是專門選的。申辦冬奧會是一個非常複雜的過程，綜合各種因素才鎖定了2月4日」。張藝謀覺得這簡直太巧了，「這是一個很好的起點，讓我們知道應該怎樣去完成倒計時」，把中國文化進行普及。

整場開幕式中， 最打動張藝謀的就是來自11所學校、500名孩子隨雪花起舞表演。

開幕式上踩著雪花玩耍的孩子。(取材自北京日報)

「我們在世界上第一次使用了這麼大規模的動作捕捉，讓孩子們腳下綻放出實時互動的閃亮的雪花。他們踩著雪花玩耍，像在打雪仗一樣，自由、浪漫、可愛、溫暖，沒有太多的表演成分。」張藝謀認為，這個瞬間非常可貴，2008年時「也許我們還不敢這麼做」。當時他們有很多期望和寄託，也不敢任由孩子們表現，不演、不編排。

北京冬奧開幕式上，同時放出中文「立春」及英文「SPRING」字樣的煙火。(視頻截圖)

冬奧開幕式在北京鳥巢體育館舉行，正值春節，煙火燃放秀出「SPRING」。(美聯社)

但如今，導演敢這麼想，領導們能同意，國際奧委會能支持，共同呈現了一個「大音希聲、大象無形」的節目，作為過程的親歷者，張藝謀深深地體會到了文化自信是多麼重要。

2022北京冬奧會開幕式視效總監王志鷗指出，「這次冬奧演出畫面的像素非常高，是14000分辨率的巨幕屏幕，一萬多屏的一個發光屏幕的巨幕，且是1秒鐘50幀。所以整場內容下來之後，每次一個節目都是幾個T的數據量，大家可以想象它是非常大的數位科技工程。」