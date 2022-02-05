雙奧火炬手撒貝寧 傳火炬「腿不敢瓢」

雙奧火炬手撒貝寧。(取材自北京日報)

2022年北京冬奧 會火炬傳遞活動昨天上午進入閉環傳遞，國際奧委會主席巴赫等人高擎火炬，向世界傳遞奧林匹克精神。奧運 火炬接力至頤和園時，知名電視節目主持人撒貝寧是第二棒火炬手，他興奮地說「能夠兩次參與奧運火炬的傳遞，我覺得對我來說真的是人生中太有意義的一次重逢！」

在閉環條件下進行的火炬傳遞活動昨天在北京奧林匹克森林公園南園舉行。巴赫及來自奧林匹克大家庭的各國火炬手們高擎火炬，將象徵光明、團結、和平、友誼的奧林匹克火種的光芒傳遞到奧運史上首個「雙奧之城」的中軸線上。世衛組織總幹事譚德塞 ，國際奧委會委員、女子撐竿跳世界紀錄保持者伊辛巴耶娃等人也擔任閉環內火炬手。

新華社報導，巴赫表示，參與火炬傳遞讓他對北京冬奧會的成功舉辦更加充滿信心。「奧運火炬傳遞的信息是團結和復甦。它表明，即使在現在這樣有疫情的情況下，我們也能團結起來，求同存異聚攏在一起。」巴赫的前一棒火炬手是國際奧委會委員張虹，後一棒是第76屆聯合國大會主席沙希德。

兩次參與奧運火炬傳遞的撒貝寧，昨天在文昌閣旁從奧運冠軍丁寧手中接過奧運之火，成為頤和園點位的第二棒火炬手。北京日報報導，繼2008年北京奧運會後再當冬奧火炬手，撒貝寧感到十分榮耀。他說：「火炬接力時內心的一個想法就是一定要跑好，要珍惜這短短幾十米的距離，作為一個媒體人，希望把奧運精神的傳遞做到最極致。」

畢業於北京大學的撒貝寧此次來到頤和園參與火炬接力，他表示「感覺回到家了」，「能夠作為火炬手站在這裡，我覺得這個城市給了我太多實現夢想的機會。」至於從主持人到火炬手有什麼不一樣的感受？ 撒貝寧幽默地說，「嘴可以瓢，腿不能瓢」，雖然話筒和火炬在物理上的分量不一樣，但精神上的意義對自己來說是一樣的。

撒貝寧曾主持過《今日說法》、《開講啦》等多檔電視節目，以及多屆央視春節聯歡晚會，近期也參與多檔北京冬奧會準備工作的節目當中。