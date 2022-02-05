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9歲朱德恩冬奧吹小號 「我的祖國」響亮全場

中國新聞組／北京5日電
小號手吹響「我和我的祖國」的旋律。（視頻截圖）
小號手吹響「我和我的祖國」的旋律。（視頻截圖）

北京冬奧在當地時間4日晚上舉行開幕式，先是24節氣，接著又以「破冰而出」的方式亮相冰雪冬奧五環，隨後蒲公英的造型放出春天英文的煙火，緊接著56個名族和各行各業的代表傳遞著國旗，而在他們的邊上，有一個吹小號的男孩成為了焦點。

在傳遞中國國旗環節，一名小男孩站在旗杆下，用小號吹響嘹亮的中國國歌「我和我的祖國」，成為亮點。

北京時間報導，小男孩穿著一身白衣，用小號吹響了嘹亮的中國國歌「我和我的祖國」，個子雖小卻沒有出現任何失誤，演奏得十分順利。這位小男孩似乎一夜成名，宛如2008年的林妙可。

北京師範大學舞蹈系主任張蓀說，在選拔小演員時，總導演首先要求專業水平過硬，然後希望年齡盡可能小一些，「小朋友的天真、他認真努力的表達、他眼睛裡透露出來的狀態，都是成年人的世界裡很難具備的。」

這位小男孩年僅9歲，叫朱德恩，他經過了整個北京市乃至全國範圍內的層層選拔，成功脫穎而出，其實他身邊還有2位小孩，只不過他們這次成為了「配角」。

除了朱德恩之外，另外2人分別是9歲的劉浩然和13歲的梁桐，雖然沒有登台，但為了確保開幕式的萬無一失，2月4日當天，兩個孩子依然起了大早，準時來到鳥巢做各種準備。對於他倆，分場導演陶雯婷表示：「大型活動要考慮很多因素，沒有入選，不代表孩子們不優秀。我相信，他們將來都能成為了不起的演奏家。」

「我和我的祖國」吹奏部分的時長為1分多鐘，專業難度不算很高，但它要求的感情深度，孩子們理解起來有些困難，為此，日常生活中，劉浩然的媽媽郝冬媛、梁桐的爸爸梁彥秋想了許多辦法。 「孩子從出生後，我就沒有離開過他。」郝冬媛會讓孩子試著把宏大的「祖國」理解成媽媽，去不斷接近「一刻也不能分割」描述的赤子深情；梁彥秋給孩子講了很多關於祖國、關於成長的故事。

小號手吹響「我和我的祖國」的旋律。（新華社）
小號手吹響「我和我的祖國」的旋律。（新華社）

北京冬奧 導演

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