我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧首金出爐 挪威一馬當先 越野滑雪奪冠

冰舞卓特蘭、花滑陳楷雯…華裔選手在北京找歸屬感

冬奧環保雪花火炬 以「微火」取代熊熊大火

中國新聞組／北京5日電
冬奧火炬以「微火」取代大火。(取材自北京日報)
冬奧火炬以「微火」取代大火。(取材自北京日報)

和歷屆點燃主火炬不同，2022年北京冬奧會開幕式總導演張藝謀率領的團隊，將最後一棒火炬留在大雪花台的中心，以「不點火」代替「點燃」，以「微火」取代熊熊燃燒的大火。張藝謀說，這項百年前所未有的大膽創新，意在用「一葉知秋」的中國意境，向世界傳達中國低碳環保的理念與文化自信。

2月4日晚，第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京國家體育場舉行。這是主火炬。...
2月4日晚，第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京國家體育場舉行。這是主火炬。(新華社)

北京日報、央視報導，不管是1992年巴塞羅那奧運會開幕式上的神來一箭，還是2008年北京奧運會開幕式上的空中飛人，最終點起的都是一團熊熊燃燒的大火。張藝謀說，按照這樣的方式，每一分鐘都要燃燒大量燃料，持續一個多月，他一直在想這樣是不是不夠環保，於是興起一個念頭，這一次，最後一棒火炬就是一個小小火苗放在火炬台上。

京奧開幕式總導演張藝。(取材自央視)
京奧開幕式總導演張藝。(取材自央視)

央視新聞引述張藝謀表示，2008年有一句口號叫表演是好壞，點火是成敗。所以點火是最重要的規定動作。他和團隊想體現「一起向未來」主題。主火炬是一朵雪花，由90個參加國家的小雪花共同構建；再來是點燃方式，最後一棒進來以後，把它往上一放，它就是主火炬，它的火苗很小，理念非常鮮明，就是明火，就是低碳環保。

張藝謀表示，主火炬和點燃方式是此次最大的一個創新，而這個創新一百年歷史上沒有過，這就是新時代，今天新的中國人用文化自信講中國故事，也向世界講出中國共同的理念，「我們是一家人，我們是一個共同體，我們愛護環境，低碳環保。」

張藝謀表示，中國人的美學觀念從來就是一葉知秋，一滴水看太陽，從來就是以點代面，講的是意境。這一次的主火炬的點燃方式就是「一葉知秋」，一個小小的手持火炬，一個小小的火苗，但是想到的是偉大的奧林匹克精神，是全人類的一個熊熊燃燒的激情和浪漫。

點火採用的「微火」前所未有，張藝謀猜想到對於許多習慣了「大火」的觀眾來說或許是個顛覆性的創意，「無論喜不喜歡，它傳遞的理念都如此清晰：火炬代表了全世界，點火是低碳環保的理念。這會成為奧運史上的經典瞬間。」

2月4日晚，第二十四屆冬奧開幕式在北京國家體育場舉行。這是主火炬。(取材自央視)
2月4日晚，第二十四屆冬奧開幕式在北京國家體育場舉行。這是主火炬。(取材自央視)

北京冬奧 奧運 導演

上一則

「宇宙級」冬奧祝福 「天問一號」傳回與會徽同框視頻

下一則

克宮：習近平提2500億美元貿易額

延伸閱讀

北京冬奧開幕式 中國朝鮮族穿韓服引起南韓人不滿

北京冬奧開幕式 中國朝鮮族穿韓服引起南韓人不滿
北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比
冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚
冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電