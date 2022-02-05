冬奧環保雪花火炬 以「微火」取代熊熊大火

冬奧火炬以「微火」取代大火。(取材自北京日報)

和歷屆點燃主火炬不同，2022年北京冬奧 會開幕式總導演 張藝謀率領的團隊，將最後一棒火炬留在大雪花台的中心，以「不點火」代替「點燃」，以「微火」取代熊熊燃燒的大火。張藝謀說，這項百年前所未有的大膽創新，意在用「一葉知秋」的中國意境，向世界傳達中國低碳環保的理念與文化自信。

2月4日晚，第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京國家體育場舉行。這是主火炬。(新華社)

北京日報、央視報導，不管是1992年巴塞羅那奧運 會開幕式上的神來一箭，還是2008年北京奧運會開幕式上的空中飛人，最終點起的都是一團熊熊燃燒的大火。張藝謀說，按照這樣的方式，每一分鐘都要燃燒大量燃料，持續一個多月，他一直在想這樣是不是不夠環保，於是興起一個念頭，這一次，最後一棒火炬就是一個小小火苗放在火炬台上。

京奧開幕式總導演張藝。(取材自央視)

央視新聞引述張藝謀表示，2008年有一句口號叫表演是好壞，點火是成敗。所以點火是最重要的規定動作。他和團隊想體現「一起向未來」主題。主火炬是一朵雪花，由90個參加國家的小雪花共同構建；再來是點燃方式，最後一棒進來以後，把它往上一放，它就是主火炬，它的火苗很小，理念非常鮮明，就是明火，就是低碳環保。

張藝謀表示，主火炬和點燃方式是此次最大的一個創新，而這個創新一百年歷史上沒有過，這就是新時代，今天新的中國人用文化自信講中國故事，也向世界講出中國共同的理念，「我們是一家人，我們是一個共同體，我們愛護環境，低碳環保。」

張藝謀表示，中國人的美學觀念從來就是一葉知秋，一滴水看太陽，從來就是以點代面，講的是意境。這一次的主火炬的點燃方式就是「一葉知秋」，一個小小的手持火炬，一個小小的火苗，但是想到的是偉大的奧林匹克精神，是全人類的一個熊熊燃燒的激情和浪漫。

點火採用的「微火」前所未有，張藝謀猜想到對於許多習慣了「大火」的觀眾來說或許是個顛覆性的創意，「無論喜不喜歡，它傳遞的理念都如此清晰：火炬代表了全世界，點火是低碳環保的理念。這會成為奧運史上的經典瞬間。」