薩摩亞冬奧旗手有中國血統 赤膊出場 全網關心冷不冷

美屬薩摩亞的運動員內森·克魯普敦在低溫下打赤膞掌旗。(美聯社)

2022年北京冬奧 會開幕式、各國代表團出場時，來自美屬薩摩亞的旗手內森·克魯普敦無懼嚴寒、光著上身進場，吸引眾人目光，全網都在關心他冷不冷。

澎湃新聞報導，內森·克魯普敦是代表薩摩亞參加男子鋼架雪車比賽，值得一提的是，他身上還有中國血統，才剛剛參加過幾個月前的東京奧運 會100米比賽。

內森·克魯普敦是鋼架雪車選手。（取材自澎湃新聞）

內森出生在肯亞，母親的家族有中國和波利尼西亞的血統，在他的成長過程中，童年大部分時間都在非洲度過，隨後輾轉澳大利亞、美國，並在美國完成高中學業。

在2020年東京夏季奧運會上，內森參加了男子100米比賽，以11秒27撞線，但只是小組最後一名，無緣下一輪；但即便如此，11.27秒已經是夏季奧運會中美屬薩摩亞運動員 第二快的成績，內森還被選為美屬薩摩亞的閉幕式旗手。

在完成東京奧運會後，他馬不停蹄投入到2022年北京冬奧會的準備中；早在2014年，內森就參加了第一場鋼架雪車比賽，在2016年拿到過世界杯賽事的第五名，2019年的北美杯上又為美屬薩摩亞拿到了第一枚冬季運動金牌。

內森第一次認識到鋼架雪車項目是觀看了2010年溫哥華冬奧會的比賽，當時他就被迷住了，「在電視上看到它，我認為這是我這輩子見過的最酷運動。」

隨後內森花費了數年時間來鑽研鋼架雪車項目，並且取得了不俗的成績——原本他出現在奧運賽場的時間會在2018年，他已經做好了參加平昌冬奧會的準備，無奈腰間盤突出的傷病讓內森錯失了機會。

經歷了三年的低谷後，內森終於回到了奧運賽場，只是他的奧運首秀並非是鋼架雪車而是百米賽跑。

當時之所以代表美屬薩摩亞參加奧運百米，主要源於內森認為這個項目的奧運資格更容易拿到。

在美屬薩摩亞，沒有其他人與內森爭奪北京冬奧的名額，目前，內森在世界上並列排名第25位，他在鋼架雪車比賽中可能也無法站上領獎台，但他對於奧運賽場的渴望令人動容，就像他自己說得那樣：

「我36歲了，已經處在職業生涯的尾聲，過了自己的運動巔峰期，但我仍然能夠在大約七個月內參加兩屆奧運會，這非常艱難，也非常酷。」