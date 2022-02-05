我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1死4傷 維吉尼亞理工大學附近水煙酒吧傳槍案

荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

薩摩亞冬奧旗手有中國血統 赤膊出場 全網關心冷不冷

中國新聞組／北京5日電
美屬薩摩亞的運動員內森·克魯普敦在低溫下打赤膞掌旗。(美聯社)
美屬薩摩亞的運動員內森·克魯普敦在低溫下打赤膞掌旗。(美聯社)

2022年北京冬奧會開幕式、各國代表團出場時，來自美屬薩摩亞的旗手內森·克魯普敦無懼嚴寒、光著上身進場，吸引眾人目光，全網都在關心他冷不冷。

澎湃新聞報導，內森·克魯普敦是代表薩摩亞參加男子鋼架雪車比賽，值得一提的是，他身上還有中國血統，才剛剛參加過幾個月前的東京奧運會100米比賽。

內森·克魯普敦是鋼架雪車選手。（取材自澎湃新聞）
內森·克魯普敦是鋼架雪車選手。（取材自澎湃新聞）

內森出生在肯亞，母親的家族有中國和波利尼西亞的血統，在他的成長過程中，童年大部分時間都在非洲度過，隨後輾轉澳大利亞、美國，並在美國完成高中學業。

在2020年東京夏季奧運會上，內森參加了男子100米比賽，以11秒27撞線，但只是小組最後一名，無緣下一輪；但即便如此，11.27秒已經是夏季奧運會中美屬薩摩亞運動員第二快的成績，內森還被選為美屬薩摩亞的閉幕式旗手。

在完成東京奧運會後，他馬不停蹄投入到2022年北京冬奧會的準備中；早在2014年，內森就參加了第一場鋼架雪車比賽，在2016年拿到過世界杯賽事的第五名，2019年的北美杯上又為美屬薩摩亞拿到了第一枚冬季運動金牌。

內森第一次認識到鋼架雪車項目是觀看了2010年溫哥華冬奧會的比賽，當時他就被迷住了，「在電視上看到它，我認為這是我這輩子見過的最酷運動。」

隨後內森花費了數年時間來鑽研鋼架雪車項目，並且取得了不俗的成績——原本他出現在奧運賽場的時間會在2018年，他已經做好了參加平昌冬奧會的準備，無奈腰間盤突出的傷病讓內森錯失了機會。

經歷了三年的低谷後，內森終於回到了奧運賽場，只是他的奧運首秀並非是鋼架雪車而是百米賽跑。

當時之所以代表美屬薩摩亞參加奧運百米，主要源於內森認為這個項目的奧運資格更容易拿到。

在美屬薩摩亞，沒有其他人與內森爭奪北京冬奧的名額，目前，內森在世界上並列排名第25位，他在鋼架雪車比賽中可能也無法站上領獎台，但他對於奧運賽場的渴望令人動容，就像他自己說得那樣：

「我36歲了，已經處在職業生涯的尾聲，過了自己的運動巔峰期，但我仍然能夠在大約七個月內參加兩屆奧運會，這非常艱難，也非常酷。」

東京奧運 北京冬奧 運動員

上一則

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

延伸閱讀

北京冬奧開幕式 中國朝鮮族穿韓服引起南韓人不滿

北京冬奧開幕式 中國朝鮮族穿韓服引起南韓人不滿
冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚
冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了
西方外交抵制聲中 北京冬奧開幕了

西方外交抵制聲中 北京冬奧開幕了

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣
美國猴子研究發現 可能不需要研發Omicron疫苗

美國猴子研究發現 可能不需要研發Omicron疫苗