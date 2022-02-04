我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

史上最貴票價助攻…春節電影票房 3天破34億

中國新聞組／北京4日電
年初一、年初二的單日票房及觀影人數均不及去年，但因為高昂票價，總總票房有望超越去年創新高。（中新社）
年初一、年初二的單日票房及觀影人數均不及去年，但因為高昂票價，總總票房有望超越去年創新高。（中新社）

中國電影最大旺季之一的春節檔正式登場，拜電影票價上漲之助，初一至初三總票房已達34.75億元（人民幣．下同），預料整個檔期票房可衝至80億元，一舉打破去年的78.22億元紀錄。但也因票價上漲及疫情期間上座率限制，觀影人次大降。

香港01報導，中國春節檔總票房雖然報捷，但不論是大年初一或初一，單日票房及觀影人數均不及去年，其中僅年初一有近900萬人被「勸退」，年初二票房的成績更差，較年初一暴跌32%，創下春節檔年初二最大跌幅。媒體分析，影響觀眾進場的重要因素，除了疫情，就是今年出現「史上票價最貴」。

根據「貓眼專業版」數據，大年初一全國電影總票房為14.51億元，遜於去年的16.92億元。此外，觀影人次只有2589萬人，比去年的3445.8萬人大減近25%。另據「燈塔專業版」數據，年初一的平均票價高達58.6元，創下歷史新高。年初二的總票房更跌至只有9.88億元，跟年初一環比下降32%，創下春節檔初二最大跌幅。與去年年初二的13.79億元相比，同比降幅亦超28%。

據報導，以北京地區的電影院為例，眾多電影院的票價都有較大比例上調，甚至翻倍，達百元以上者比比皆是。面對電影院漲價，不少影迷都抱怨稱今年春節檔兩張電影票的價格，在平時可以買三到四張，「今年票價極其離譜，割韭菜呢」、「疫情開始之後，春節檔全是55+起步，太貴了」。

報導指出，高票價雖然造就總票房成績出色，但卻也導致單日票房、觀影人次大降。業內人士分析，受新冠肺炎疫情影響，電影院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期都缺乏優質影片吸引觀眾，進而使春節檔的重要性愈發突出。加上部分地區面臨疫情擾動，上座率需要限制在50%。故此，戲院就借助漲價以維持日常的運營。

電影院 疫情 北京

上一則

車公廟「疫」外擁擠 有人排了三小時才入廟

下一則

父母挪用孩子紅包 小心遭起訴

延伸閱讀

華埠春節人潮回流 掃疫情陰霾

華埠春節人潮回流 掃疫情陰霾
8大道增派警力 66分局長華社拜年

8大道增派警力 66分局長華社拜年
加州主計長候選人饒影凡 虎年春節打出視頻廣告

加州主計長候選人饒影凡 虎年春節打出視頻廣告
布碌崙警方春節加強巡邏 保證商戶居民安全

布碌崙警方春節加強巡邏 保證商戶居民安全

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
香港特區行政長官林鄭月娥27日在記者會上宣布，鑑於疫情嚴峻，香港現行所有防疫措施將延長兩周至2月17日，並暫停全港所有學校面授課堂至2月21日。但她以「始作俑者」形容中國大陸採取「動態清零」的疫情防控策略，引發側目。香港中通社

港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

2022-01-27 20:09

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村