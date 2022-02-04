史上最貴票價助攻…春節電影票房 3天破34億

年初一、年初二的單日票房及觀影人數均不及去年，但因為高昂票價，總總票房有望超越去年創新高。（中新社）

中國電影最大旺季之一的春節檔正式登場，拜電影票價上漲之助，初一至初三總票房已達34.75億元（人民幣．下同），預料整個檔期票房可衝至80億元，一舉打破去年的78.22億元紀錄。但也因票價上漲及疫情 期間上座率限制，觀影人次大降。

香港01報導，中國春節檔總票房雖然報捷，但不論是大年初一或初一，單日票房及觀影人數均不及去年，其中僅年初一有近900萬人被「勸退」，年初二票房的成績更差，較年初一暴跌32%，創下春節檔年初二最大跌幅。媒體分析，影響觀眾進場的重要因素，除了疫情，就是今年出現「史上票價最貴」。

根據「貓眼專業版」數據，大年初一全國電影總票房為14.51億元，遜於去年的16.92億元。此外，觀影人次只有2589萬人，比去年的3445.8萬人大減近25%。另據「燈塔專業版」數據，年初一的平均票價高達58.6元，創下歷史新高。年初二的總票房更跌至只有9.88億元，跟年初一環比下降32%，創下春節檔初二最大跌幅。與去年年初二的13.79億元相比，同比降幅亦超28%。

據報導，以北京 地區的電影院 為例，眾多電影院的票價都有較大比例上調，甚至翻倍，達百元以上者比比皆是。面對電影院漲價，不少影迷都抱怨稱今年春節檔兩張電影票的價格，在平時可以買三到四張，「今年票價極其離譜，割韭菜呢」、「疫情開始之後，春節檔全是55+起步，太貴了」。

報導指出，高票價雖然造就總票房成績出色，但卻也導致單日票房、觀影人次大降。業內人士分析，受新冠肺炎疫情影響，電影院近兩年經營狀況一直不佳，年中眾多檔期都缺乏優質影片吸引觀眾，進而使春節檔的重要性愈發突出。加上部分地區面臨疫情擾動，上座率需要限制在50%。故此，戲院就借助漲價以維持日常的運營。