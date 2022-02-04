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就地過年？春節前3天1.37億人次出遊 旅遊創收1678億

中國新聞組／北京4日電
春節假期前三天，全國出遊合計1.37億人次，圖為拉薩古城人來人往。 (中新社)
春節假期前三天，全國出遊合計1.37億人次，圖為拉薩古城人來人往。 (中新社)

各省仍有疫情，年前專家及官方疾呼就地過年，但據文化和旅遊部數據中心統計，春節假期前三天，出遊合計1.37億人次，恢復至2019年春節假日同期的71.5%，旅遊收入1678.49億元人民幣。

各地旅遊景點湧現人潮。雲南昆明轎子山景區2日突降大雪，下坪子至新山埡口約20公里道路因積雪致景區內部擺渡車無法通行，致使景區內約2000名遊客滯留在下坪子處。

據極目新聞報導，祿勸彝族苗族自治縣委宣傳部2月3日凌晨發布消息稱，2日下午2時許，轎子雪山景區突降大雪，下坪子至新山埡口約20公里道路因積雪致景區內部擺渡車無法通行，致使景區內約2000名遊客滯留在下坪子處。接報後，祿勸縣委、縣政府立即啟動應急預案，要求轎子山景區立即停止售票並發布景區封閉消息。截止2月3日凌晨2時，滯留遊客已全部轉移至新山埡口及以下。

雲南轎子雪山突降大雪致2000遊客滯留。(取材自封面新聞)
雲南轎子雪山突降大雪致2000遊客滯留。(取材自封面新聞)

報導稱，景區一酒店老闆表示，2日雪太大了，很多人都沒法下山，3日天氣已經晴了，但景區已暫時封閉，尚不知曉開放時間。

一位被困在山中的黃先生（化姓）表示，2日上午他們一家四口自駕前往景區遊玩，當天下午遇到大雪封山，「雪太大，路面都結冰了，車子走不了。」黃先生說，大雪封路許久，現在回想起仍感到後怕。

另據中央社報導，杭州市昨天新增1例新冠確診病例，截至2月3日下午2時止，杭州市該輪疫情累計本土確診病例113例，其中濱江區50例、富陽區44例、蕭山區14例、上城區2例、拱墅區2例、西湖區1例。

根據央視網、浙江新聞報導，杭州市人民政府副秘書長毛根洪在記者會上表示，由於最近兩天病例數量呈現個位數，顯示疫情轉捩點已經出現。

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