「冰絲帶」白的祕密…不是倒牛奶 是用了環保冰漆

運動員們在國家速滑館「冰絲帶」進行訓練，備戰北京冬奧會比賽。 (新華社)

北京冬奧 會又是中國再次把科技運用到極致的展現。速度滑冰比賽將開賽，不少國外選手第一次見到國家速滑館「冰絲帶」，被那塊如牛奶般光潔的冰面吸引，然後開始拍照留念；而奧運 歷史上首次水下機器人火炬對接更是吸粉無數。

綜合媒體報導，如緞帶般光滑的「絲冰帶」，自1月27日開放以來，獲讚無數，這個清澈透明的冰面為何如此潔白？國家速滑館運行團隊主任武曉南指，據老前輩們說，最早還真是往裡倒牛奶的，但是現在裡邊是一種環保冰漆。

武曉南指，製冰師會在底冰上多次灑水，不同的水配比有不同的電導率，這對底冰非常重要，它需要保證冰的硬度。隨後，在底冰上刷環保冰漆，就會呈現大家眼前看到的潔白。

機器人進行水下火炬傳遞。 (新華社)

據報導，除了「冰絲帶」外，水下機器人火炬對接「水火相融」的情景，讓網友嘖嘖稱奇，不禁要問「火怎麼能夠在水下點燃？」

原來這項技術用上了航天高科技。

據中青報報導，奧運歷史上首次採用水下特種火炬的，是2000年澳洲雪梨奧運會，之後2014年俄羅斯 索契冬奧會和2018年南韓平昌冬奧會也採用了水下火炬。俄羅斯索契冬奧會首創火炬水下傳遞，南韓平昌冬奧會首創機器人火炬手。

但是，北京冬奧會的水下火炬傳遞與以上兩種技術路線並不相同。北京冬奧選擇丙烷，也就是「高純度家用液化氣」。解決火焰可以同時在空氣和水下兩種介質中維持較長時間、並且沒有污染燃燒的問題。此次研發的特種火炬，是國際上首支無菸燃燒的綠色清潔水空跨介質火炬。