北京冬奧聖火上八達嶺長城 馬龍、成龍40人接力

北京冬奧會火炬3日在北京延慶八達嶺長城傳遞。北京2022年冬奧會將於2月4日開幕。圖為火炬手成龍（右）與孟慶尚。 （新華社）

北京冬奧 火炬傳遞3日進入第二天，由乒乓球男子單打冠軍馬龍、香港 著名影星成龍等約40名火炬手接力完成，主題為「民族之脊」，是繼2008年北京奧運 後，奧運聖火再度來到八達嶺長城。北京冬奧會火炬「飛揚」應用了中國航天造火箭的技術，經過上百次試驗，實現安全穩定燃燒。

北京冬奧火炬傳遞第二天在延慶區八達嶺，傳遞距離共1.47公里，由約40名火炬手接力完成。香港01報導，火炬手來自各行業，大多在本領域作出突出貢獻或取得較大成績，有奧運冠軍、教練員，還有國家一級演員等。

北京冬奧會火炬3日在北京延慶八達嶺長城和北京延慶世界葡萄博覽園傳遞。 （新華社）

擔任第一棒火炬手的馬龍表示，這次是他第一次參與奧運會的火炬傳遞，能夠成為八達嶺長城的第一棒火炬手，感到非常開心與自豪。國家一級演員、全國政協委員、中國電影家協會副主席成龍是北京冬奧八達嶺長城火炬傳遞第30棒火炬手，他表示能夠成為「雙奧」火炬手，感到非常開心、驕傲和幸運。

奧運「五金王」、四川體育職業學院體操系主任鄒凱是第4名火炬手，封面新聞報導，2008年北京夏奧會，鄒凱一戰成名，奪取三塊金牌，14年後以火炬手身分參與北京冬奧，他表示，能夠參加兩次北京奧運會，是無上的榮耀，也是一輩子印象深刻的美好回憶。

北京日報報導，北京冬奧會火炬「飛揚」以綠色環保的氫氣為燃料，能實現零碳排放，但氫氣太活潑，易爆炸、易洩露，中國航天技術人員把造火箭的技術遷移到「小火炬」裡，在狹小的火炬內部空間「馴服」高壓氫氣，實現「飛揚」的安全穩定燃燒。

作為中國運載火箭氫氧發動機的研究設計單位，中國航天科技集團六院北京11所承擔「飛揚」燃燒系統的設計任務。航天科技集團冬奧專項工程火炬項目技術負責人劉悅說，相比2008年北京奧運會「祥雲」火炬的內部空間，「飛揚」修長的身形以及中空的結構設計，對火炬的外形、體積、重量都作出了限制，要在幾厘米的空間內將儲氫瓶內420個大氣壓的高壓氫氣迅速減到常壓，相當於從海底4200米的深度上浮到海面，可謂難上加難。

但在技術團隊努力下，最短時間內實現了三台高壓閥門的一體化集成設計。航天儲氫技術的應用，保證了高壓氫氣儲存的安全性。低溫、狂風、暴雨、跌落一系列苛刻的測試，「飛揚」都一一通過。 展現了中國航天科技實力以及航天人嚴慎細實的工作作風。