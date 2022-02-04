我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

北京將成雙奧之城 習近平：中國準備辦好簡約冬奧

中國新聞組／北京4日電
北京冬奧將4日晚間8時開幕，圖為一名參加北京冬奧的義大利選手3日在北京延慶區國家高山滑雪中心練習。（路透）
北京冬奧將4日晚間8時開幕，圖為一名參加北京冬奧的義大利選手3日在北京延慶區國家高山滑雪中心練習。（路透）

綜合媒體報導，習近平昨日向國際奧委會第139次全會開幕式發表視頻致辭。習指出，世界期待中國，中國做好了準備。中方將竭誠為世界奉獻一屆「簡約、安全、精采」的奧運盛會，踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言。

巴赫同日也在北京冬奧會主媒體中心主發布廳「立春廳」召開新聞發布會，巴赫表示，2000餘名運動員、大部分媒體記者等相關人員已經抵京，他說：「北京已經準備好了，我們的場館已經做好準備，我們的冬奧村已經做好準備，運動員也已經做好準備。」

巴赫指，北京冬奧會將永久改變冬季運動的規模，「中國就是一個冬季運動國家」。

報導指出，對於習近平指要辦一場「簡約、安全、精彩」的奧運會。外媒指北京冬奧會至少花費385億美元，遠高於官方早前公布的39億美元。加上外交抵制，北京冬奧會的政治和經濟效益可能都是負數。

北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

三星摺疊手機大方送 選手人人有份

自由亞洲電台指，對於中方聲稱「簡約的冬奧」，但進駐北京冬奧村的外國運動員卻感到主辦方出手闊綽。在一段視頻中，運動員展示主辦方送出的價值7999元人民幣(約1255美元)的三星手機、三星運動耳機、奧運項鏈等，運動員們打開後紛紛驚呼。

另據媒體報導，主辦方所送的冬奧紀念版三星的Galaxy Z Flip 3摺疊（摺屏）手機，下蓋印有北京冬奧以及國際奧委會標誌，軟件也有冬奧主題、圖示、桌布以及時鐘，其他規格配置則跟普通版Galaxy Z Flip 3相同。

時事評論人士維辛表示，無論北京如何定義今年冬奧會，但主辦方出手之大，可理解為2008年奧運會的「放大版」。

北京冬奧 運動員 奧運

上一則

上春晚前一天 魔術師救落水童 網友讚帶來正能量

下一則

美議員又使招 提案要求美國出生大熊貓不能歸還中國

延伸閱讀

普亭冬奧會習近平 美重申歐洲不穩將影響中利益

普亭冬奧會習近平 美重申歐洲不穩將影響中利益
冬奧4日晚登場 僅20餘領袖出席

冬奧4日晚登場 僅20餘領袖出席
紐時：美若對俄制裁 普亭將求助中國

紐時：美若對俄制裁 普亭將求助中國
國際奧會主席：將在冬奧閉環與彭帥會面

國際奧會主席：將在冬奧閉環與彭帥會面

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
香港特區行政長官林鄭月娥27日在記者會上宣布，鑑於疫情嚴峻，香港現行所有防疫措施將延長兩周至2月17日，並暫停全港所有學校面授課堂至2月21日。但她以「始作俑者」形容中國大陸採取「動態清零」的疫情防控策略，引發側目。香港中通社

港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

2022-01-27 20:09

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村