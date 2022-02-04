北京將成雙奧之城 習近平：中國準備辦好簡約冬奧

北京冬奧將4日晚間8時開幕，圖為一名參加北京冬奧的義大利選手3日在北京延慶區國家高山滑雪中心練習。（路透）

綜合媒體報導，習近平昨日向國際奧委會第139次全會開幕式發表視頻致辭。習指出，世界期待中國，中國做好了準備。中方將竭誠為世界奉獻一屆「簡約、安全、精采」的奧運 盛會，踐行「更快、更高、更強——更團結」的奧林匹克格言。

巴赫同日也在北京冬奧 會主媒體中心主發布廳「立春廳」召開新聞發布會，巴赫表示，2000餘名運動員 、大部分媒體記者等相關人員已經抵京，他說：「北京已經準備好了，我們的場館已經做好準備，我們的冬奧村已經做好準備，運動員也已經做好準備。」

巴赫指，北京冬奧會將永久改變冬季運動的規模，「中國就是一個冬季運動國家」。

報導指出，對於習近平指要辦一場「簡約、安全、精彩」的奧運會。外媒指北京冬奧會至少花費385億美元，遠高於官方早前公布的39億美元。加上外交抵制，北京冬奧會的政治和經濟效益可能都是負數。

北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

三星摺疊手機大方送 選手人人有份

自由亞洲電台指，對於中方聲稱「簡約的冬奧」，但進駐北京冬奧村的外國運動員卻感到主辦方出手闊綽。在一段視頻中，運動員展示主辦方送出的價值7999元人民幣(約1255美元)的三星手機、三星運動耳機、奧運項鏈等，運動員們打開後紛紛驚呼。

另據媒體報導，主辦方所送的冬奧紀念版三星的Galaxy Z Flip 3摺疊（摺屏）手機，下蓋印有北京冬奧以及國際奧委會標誌，軟件也有冬奧主題、圖示、桌布以及時鐘，其他規格配置則跟普通版Galaxy Z Flip 3相同。

時事評論人士維辛表示，無論北京如何定義今年冬奧會，但主辦方出手之大，可理解為2008年奧運會的「放大版」。