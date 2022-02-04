夢想成真 「跑得最快的快遞小哥」擔任冬奧火炬手

欒玉帥參與到北京冬奧公園的火炬接力中。（取材自北京日報）

北京冬奧 火炬接力在北京、延慶、張家口三個賽區進行，任職京東物流的欒玉帥有幸成為「不平凡的普通人」，是廣大速遞員的火炬手代表，他說，「要把京東小哥的精氣神傳遞出去」。

香港 01報導，生於1985年、來自吉林吉安農村的欒玉帥在2015年隨母親到北京打工，並經同鄉介紹進入京東物流工作；2017年8月，營業部的站長讓欒玉帥報名參加北京馬拉松 賽，首次站上馬拉松賽場的他最終以4小時23分43秒完成全程，此後與長跑結緣的他便一發不可收拾，每天都堅持跑步一二十公里，即使送速遞時也不例外，會綁上沙袋負重訓練。

2017年至今，欒玉帥已先後參加北京、石家莊、秦皇島等地的多場馬拉松，其中在2021年4月舉行的北京半程馬拉松，他憑藉1小時10分31秒的成績拿到榮獲賽事中「非職業選手第一名」，也因而被網民稱為「跑得最快的快遞小哥」。

2021年12月底，欒玉帥突然接到京東物流北京戰區負責人電話，得知自己被推選他作為北京冬奧會火炬手候選人。這一度令他大腦一片空白，因他做夢都想不到如此神聖的榮譽會落在一個普通速遞員上，直到北京冬奧會組委會發來確認郵件，他才意識到自己真的當選。

為了完成任務，他除了堅持跑步，還做俯臥撑等運動，並上網查詢成為火炬手的相關動作。如今，從樓宇社區跑到冬奧火炬傳遞舞台，夢想成真的他揚言：「我要把京東小哥的精氣神傳遞出去」。