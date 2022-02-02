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張文宏：新冠疫情最壞的日子要慢慢過去了

記者林則宏／即時報導
圖為山西省太原市民大年初一當天去看電影。儘管仍有零星本土疫情，但今年春節，中國各地的氛圍已不像前兩年那樣風聲鶴唳了。中新社
圖為山西省太原市民大年初一當天去看電影。儘管仍有零星本土疫情，但今年春節，中國各地的氛圍已不像前兩年那樣風聲鶴唳了。中新社

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，根據英國衛生安全局（UKHSA）的數據，對於60歲以下不接種疫苗者，Omicron病死率已經與季節性流感差不多；60歲以上接種疫苗後，住院率與病死率也可大幅降低。他預期，新冠疫情「最壞的日子要慢慢過去啦！」

張文宏初一晚間在個人微博發文表示，截至當晚7時，大陸大年初一電影票房已突破人民幣14億元（約新台幣60.2億元），超過疫情前2019年的春節。從電影院的火爆，大家的心理似乎已逐漸從對疫情的恐懼中走出來了。

張文宏說，農曆年前，上海輸入性疫情壓力仍特別大，整個臨床救治團隊都略顯緊張。但春節他查房就開始變得「祥和」，患者的病情都非常穩定，這種感覺是疫情第一年和第二年春節所不能想像的。

他指出，這至少說明了幾點：

一、只要沒有大規模醫療擠兌，即使現在沒有特效藥，這個疾病仍完全在掌控之中。未來中國一定能通過疫情管控與創新藥物的研發，實現無醫療擠兌和低病死率抗疫模式。

二、「奧密克戎（Omicron）之謎」告一段落，人類基本已經了解該病毒株的特徵，並制定了應對方法。但要因此就說，Omicron是上帝賜予的完美減毒毒株，根本不需要疫苗，他並不同意。

張文宏說，根據英國衛生安全局（UKHSA）的數據，如果不接種疫苗，在60歲以下的人群中，Omicron的病死率是0.03%，與季節性流感差不多。但隨著年齡增高，病死率逐漸上升，

若不接種疫苗，60-69歲老人Omicron的病死率是2.65%，70-79歲老人病死率是8.87%，80歲以上老人病死率更高達21.54%。

但如果接種兩劑疫苗，Omicron前述年齡層的病死率就會降至0.02%，1.02%，5.64%與13.07%；如果接種三劑疫苗，病死率更會降低到0.0086%，0.09%，0.42%與2.61%。

張文宏表示，人類今天能夠從容應對Omicron，部分國家準備結束疫情管控就是因為接種新冠疫苗後的住院率與病死率都獲得了大幅度的降低。

三、即便接種了疫苗，世界各國的開放與結束疫情管控時間還會有差別。主要是即便接種了三針疫苗的國際數據，仍然看到在高齡患者中有較高的病死率。

張文宏指出，如要避免這種情況發生，還是需要特效藥物與醫療分級管理，同時需要對這部分高危險的脆弱人群實施特殊保護，無論是用疫苗還是藥物。

張文宏提到，春節他給科室老專家拜年時，一位長期從事流行性出血熱防控的傳染病專家問他，疫情怎麼樣。張文宏湊到他耳邊大聲說：「最壞的日子要慢慢過去啦，中國知道怎麼對付這個病毒，不過不會那麼匆忙著急，我們如果要以極低病死率渡過這次疫情，需要的時間可能會稍長一些」。

疫苗 疫情 Omicron

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