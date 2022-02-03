搶微信「紅包封面」 年輕人拚手速 還為它設鬧鐘

紅包封面成為社交貨幣。（取材自中新周刊）

「紅包」經多年演化，已經從單純的文化符號成為了互聯網時代的競爭利器。2022年了，比紅包還難搶的，竟然是微信 紅包封面。

中國新聞周刊報導，年輕人為了搶到紅包封面不惜定鬧鐘拚手速，甚至花費真金白銀購買。為了方便用戶搶紅包封面，微信甚至特意做了一個叫做「紅包封面鬧鐘」的小程序，為用戶推送最新封面領取消息和提醒，甚至有媒體爆出，有商家通過出售微信紅包封面，年入百萬的消息。

據報導，微信推出的紅包封面，最早可追溯到2019年。騰訊副總裁、微信創始人張小龍放出了當年的彩蛋，由於官方設限，只有經企業認證的微信號碼才有資格定製派發紅包封面，慢慢權限放開，從單純面相企業、媒體等組織，到逐漸支持個人創作者定製。

去年，微信紅包首次接通視頻號，個人用戶開通視頻號並發布一條內容，獲得10個點讚，便可製作個人紅包封面（定價1元/個）。就這樣，紅包封面很快成為了一門生意。

報導指出，在社交媒體上，#微信紅包封面#微博話題閱讀達到13.5億。截止目前，已經有近百家品牌發布紅包封面，參與品牌涉及各個行業，既有迪奧、萬寶龍、巴黎世家等奢侈品牌，也有騰訊、順豐、京東等知名大廠。紅包封面不再是一張簡單的海報設計，而是變成了一種社交貨幣。

早在去年，微信官方就表示過，微信紅包封面是微信無償向用戶發放的一款創意產品。定製方不得因此向用戶收取費用。但仍有不少商家提供灰色「代刷」服務，協助企業認證，幫個人刷粉，最終達到開放權限的目的。

在某電商 平台搜索，「微信紅包封面權限」商品價格從40元至100元不等，店家均表示，付費後將快速幫助創作者開通權限。人們還可通過電商平台購買不同企業發放的紅包封面的序列號，快速獲得紅包封面，便宜的僅有1.5元人民幣。

紅包封面的序列號，其實就是面對平台方的監管，不少店鋪玩起的擦邊球，消費者購買的是壁紙或者表情包，最終拿到的是微信紅包封面兌換碼，可謂「買櫝還珠」。內容設計者也可以通過設計紅包封面獲得不菲的收入，某動漫 自媒體博主通過銷售微信紅包封面，預估總銷售額高達1億元人民幣（約1572萬美元）。

一位畫師表示，定製的費用大概在一套紅包人民幣5000元。工作一個月，基本上和全年的插畫以及商業繪圖的收入持平。

紅包封面熱，背後雖然有龐大的需求和產業，從另一個角度來看，仍然是年輕人對過年儀式感的某種執拗的堅持。在強社交屬性下，從眾心理得到了滿足和擴大。從結果上看，平台方、企業方到用戶，可謂三贏。