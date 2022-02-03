美學者：華府政策疏遠中國青年 把90後、00後推向反美

美鷹派對華政策被指疏遠中國青年。圖為美國紐約大學的中國留學生去年5月在曼哈頓華盛頓廣場歡慶畢業時刻。（中新社）

布魯金斯學會（Brookings Institution）約翰·桑頓中國中心主任李成，是著名的「知華派學者」，他日前發表文章「美國鷹派的對華政策如何疏遠了中國青年」引起討論。他認為，在美國的話語體系裡，把中國的年輕人描述成「被洗腦的民族主義者」，這種偏見與現實相差十萬八千里。

中國新聞周刊報導，民調 顯示，29歲以下的美國青年，對中國的好感度比30到40歲、50到60歲年齡段的人，要高出20%到30%。美國90後、00後對中國好感度增加。

李成分析原因，第一，美國青年的冷戰思維不像前幾代人那麼強。第二，現在的美國青年比較自由開放。第三，美國大學裡中國留學生 的比率很高，美國學生與中國學生接觸久了，沒有感覺到所謂來自中國的威脅。

和一般美國民眾不同，美國國會和行政部門的年輕議員或對華事務的年輕官員，主要是80後，他們中很多人屬於反華的鷹派。這是由於他們受兩方面的影響，一是目前美國的戰略定位把當中國作為對手甚至敵人；二是研究中國的美國人，在讀大學時，是在美國學界主導的定量研究中成長的，造成了很大的誤區。

李成說，中國的青年人在物質消費觀念和價值理念上，跟他們的父輩非常不同，這也是歷史上前所未有的。體現在以下幾個方面。

第一，當代中國青年是在富裕社會中長大的。第二，90後和00後是在中國高校擴招背景下接受教育的一代。第三，中國青年人成為城市化的生力軍。第四，這一代青年是中國乃至世界歷史上罕見的獨生子女一代。第五，數字原住民 的崛起，從根本上改變了中國的社會關係。

李成表示，中美兩國更應該強調人心相通的地方，而不是誇大差異，需要更有同情心、同理心、更多換位思考，要相互尊重對方，而不是彼此妖魔化。

至於美國政策制定者脫離了中國青年人，或者將中國青年一代中的很多人推向反美的一方，這樣的政策值得反思。對此，他有一些建議。

首先，要先把美國自己的事情做好，如果美國真正要影響中國的話，就不要用雙重標準，把自己的事做好，比什麼都重要。其次，美國政府要譴責任何形式的種族主義。同時，FBI不能把「中國項目」用於種族定性，要取消阻礙和為難華人、華裔學者的政策。

此外，要加強和中國的民間交流，繼續打開大門。同時也要建立兩國青年之間的各種對話機制，尤其是促進中美兩國青年討論氣候變化、流行病或瘟疫、核武器控制、經濟和社會的鴻溝等國際議題。