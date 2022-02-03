我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

運20秀實力 飛萬里赴東加賑災…證明中製大飛機非擺設

中國新聞組／上海3日電
中國空軍兩架運-20飛機運送救災物資抵達東加。（新華社）
中國空軍兩架運-20飛機運送救災物資抵達東加。（新華社）

太平洋島國東加15日火山爆發，引起強烈海嘯。中國向東加施以援手，派出兩架運-20運輸機，飛行1萬餘公里，載去了食品、飲用水、淨水器、帳篷、折疊床、個人防護設備和無線電通信設備等，共33噸救援物資。此前，對於運-20的最遠航程，有多種解讀，如今空軍以實際行動證明。

來源：YouTube

新民晚報報導，外交部發言人趙立堅也表示，接下來，中方應東加請求援助的移動板房、拖拉機等大件設備和更多救災物資將通過軍艦運輸，並於近日啟航。

這次的長途支援，無疑顯示了解放軍的遠洋投送能力、空中投送能力有很大提升。這不僅僅是運-20首次向南太平洋投送，且要冒著火山灰飄散，及火山可能還會噴發的危險。

空軍表示，「這次赴東加運送救災物資，航程遠，地形、氣象、機場環境複雜」，但機組能夠圓滿完成這一任務，顯示的就不僅僅是責任擔當，更是能力所長。

運-20服役以來，特別是新冠疫情以來，多次執行各種任務——支援疫情防控一線、出國運送新冠疫苗、接運在韓志願軍烈士遺骸回國，都有「胖妞」的身影。這顯示了中國國產大飛機不是擺設。如果以其綽號「胖妞」來比擬，則運-20不是宅女。

當運-20飛抵東加的時候，東加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）到機場迎接中國軍機及援助物資。並表示，中國提供的援助物資非常及時。東加方面明白，中國是去幫助他們的，也是幫得上忙的，而不似有些國家，明著是幫忙，也或許確實想幫忙，而實際上添亂的成分較多，譬如給東加這一之前無甚疫情的國度帶去了感染病例。

中國空軍兩架運-20飛機運送救災物資抵達東加。（新華社）
中國空軍兩架運-20飛機運送救災物資抵達東加。（新華社）

東加 疫情 機場

上一則

江西鎮館之寶 3000歲商代銅虎暴紅

下一則

美學者：華府政策疏遠中國青年 把90後、00後推向反美

延伸閱讀

5G干擾飛機起降大致解決 小型飛機仍受限

5G干擾飛機起降大致解決 小型飛機仍受限
東加火山噴發餘波 秘魯漏油擴散40公里 急頒緊急令

東加火山噴發餘波 秘魯漏油擴散40公里 急頒緊急令

東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊

東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊
馬斯克推文問東加人 需不需要星鏈的衛星網路

馬斯克推文問東加人 需不需要星鏈的衛星網路

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
象州縣人民檢察院。（取材自每日經濟新聞）

醉男強吻被推倒撞地過世 她被索賠87萬 法院這樣判…

2022-01-29 09:00
東莞康華醫院餐廳橫幅寫著「虎虎生威迎新年，手術室裡全是錢！」，引發熱議 。（取材自南方plus）

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

2022-01-27 09:00
中美混血兒谷愛凌(Eileen Gu)是今年中國冬奧奪金的大熱門。(美聯社)

中美混血滑雪選手谷愛凌攬23項代言 逾250萬美元

2022-01-26 14:47
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人