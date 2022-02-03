運20秀實力 飛萬里赴東加賑災…證明中製大飛機非擺設

中國空軍兩架運-20飛機運送救災物資抵達東加。（新華社）

太平洋島國東加 15日火山爆發，引起強烈海嘯。中國向東加施以援手，派出兩架運-20運輸機，飛行1萬餘公里，載去了食品、飲用水、淨水器、帳篷、折疊床、個人防護設備和無線電通信設備等，共33噸救援物資。此前，對於運-20的最遠航程，有多種解讀，如今空軍以實際行動證明。

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新民晚報報導，外交部發言人趙立堅也表示，接下來，中方應東加請求援助的移動板房、拖拉機等大件設備和更多救災物資將通過軍艦運輸，並於近日啟航。

這次的長途支援，無疑顯示了解放軍的遠洋投送能力、空中投送能力有很大提升。這不僅僅是運-20首次向南太平洋投送，且要冒著火山灰飄散，及火山可能還會噴發的危險。

空軍表示，「這次赴東加運送救災物資，航程遠，地形、氣象、機場 環境複雜」，但機組能夠圓滿完成這一任務，顯示的就不僅僅是責任擔當，更是能力所長。

運-20服役以來，特別是新冠疫情 以來，多次執行各種任務——支援疫情防控一線、出國運送新冠疫苗、接運在韓志願軍烈士遺骸回國，都有「胖妞」的身影。這顯示了中國國產大飛機不是擺設。如果以其綽號「胖妞」來比擬，則運-20不是宅女。

當運-20飛抵東加的時候，東加首相索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）到機場迎接中國軍機及援助物資。並表示，中國提供的援助物資非常及時。東加方面明白，中國是去幫助他們的，也是幫得上忙的，而不似有些國家，明著是幫忙，也或許確實想幫忙，而實際上添亂的成分較多，譬如給東加這一之前無甚疫情的國度帶去了感染病例。