冬奧天氣預報 中國首次實現「百米級」、「分鐘級」

北京冬奧場地國家速滑館開放訓練，28日義大利、比利時等國選手到場館體驗賽道。（取材自北京冬奧組委會官網）

臨近北京冬奧 會，中國冬奧首席氣象官、北京市氣象局副局長曲曉波29日表示，冬奧氣象保障各項準備工作已全面就緒，中國首次實現了「百米級、分鐘級」天氣預報能力，將針對「競賽」、「保賽」、「觀賽」的不同需求，提供優質的氣象服務。

中新社報導，與夏季奧運 會不同，冬季奧運會更加依賴氣象保障服務，因為風力、風速、氣溫等天氣因素對冬奧會的比賽成績、運動員 安全都有著較大影響。為做好冬奧的氣象保障服務，中國氣象部門全面提升氣象預報能力。

「大家都知道，北京冬奧是第一次在大陸性季風氣候條件下舉辦的冬奧會。寒冷、大風、乾燥、降水少、溫度變化大等大陸性季風氣候特點對北京冬奧會的氣象服務保障提出嚴峻考驗。」曲曉波表示。

曲曉波表示，氣象部門以冬奧賽場為核心，首次在中國中緯度山區組織實施了複雜地形下的冬季多維度氣象綜合觀測試驗，在北京城區、延慶和崇禮及周邊地區共建設各種現代立體探測設施441套，實現了超精密複雜山地+超大城市一體、三維、秒級、多要素的冬奧氣象綜合監測。其中，延慶海陀山區的監測實現了從無到有的突破，提升冬奧賽區氣象綜合監測能力。

曲曉波表示，中國氣象部門全力提升小尺度山地氣象預報核心技術支撐能力，首次實現了「百米級、分鐘級」業務天氣預報能力，建成了京津冀區域500米分辨率、冬奧山地賽場核心區域100米分辨率、逐10分鐘快速更新的數值天氣預報模式體系，並以此為依托建立了預報服務系統，提供從短時臨近(0-1小時)到延伸期(30天)的無縫隙精細化網格預報產品。