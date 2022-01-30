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衛健委護航民眾返鄉路 禁地方隨意阻撓

中國新聞組／北京30日電
春節將至，中國民眾欲返鄉過年。(中新社)
春節將至，中國民眾欲返鄉過年。(中新社)

中國國家衛健委29日表示，因近期有民眾返鄉受阻，再次明確要求地方不得隨意禁止外地群眾返鄉過年。衛健委官網已開設「春節返鄉路」留言板讓民眾反映。衛健委稱，目前本土疫情呈局部零星散發，總體平穩，河南及廣東等省陸續進入收尾階段，北京豐台疫情初步遏制。

綜合媒體報導，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華29日在記者會表示，中國目前本土疫情呈局部零星點狀散發，總體疫情保持平穩，部分地區發生的本土聚集性疫情有些已撲滅，部分正有序處置。河南及廣東等省分疫情陸續進入收尾階段。浙江杭州疫情由Omicron變異株引發，目前波及範圍較局限，傳播鏈總體清晰，疫情仍處快速發展階段。

國家衛健委發言人米鋒說，近期注意到有媒體報導和社交平台反映，群眾返鄉受阻問題，國務院聯防聯控機制綜合組已要求立即整改，但有地方仍存在不允許低風險地區群眾返鄉、強制要求自費集中隔離及隨意延長集中隔離等情形，綜合組再次明確要求返鄉過年防疫禁止層層加碼，堅決防止簡單化一刀切。衛健委官網開設春節返鄉路留言板，讓民眾反映，綜合組將核實並督促整改。

此外，民眾欲返鄉過年，卻遭多地層層加碼防疫規定阻撓，已引發民怨。對此，國務院聯防聯控機制29日祭出「五個不得」，明確要求地方不得隨意禁止外地民眾返鄉過年。

國務院聯防聯控機制29日舉行新聞發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期，有媒體報導和社交平台反映，一些民眾遇到返鄉受阻問題，國務院聯防聯控機制綜合組已進行核實，並及時反饋地方要求立即整改。

米鋒表示，國務院聯防聯控機制綜合組對執行防疫政策再次提出明確要求，概括起來就是「五個不得」：不得隨意禁止外地民眾返鄉過年；不得隨意擴大限制出行範圍；不得將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到所在地市及全省；不得對低風險地區返鄉民眾採取強制勸返、集中隔離等措施；不得隨意延長集中隔離觀察和居家健康監測期限。

疫情 國務院 防疫

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