新聞焦點／防疫清零一刀切 遊子最辛酸的春節

廣西與越南接壤處的邊境疫情防控卡點。（新華社）

馬上就是華人傳統上最重視的農曆春節了，各地遊子陸續返鄉，但在中國嚴控疫情 下，日前河南 一名縣官竟脫口「惡意返鄉的，先隔離再拘留」，掀起眾多網民怒火。中國清零政策和地方治理問題再度浮上檯面，今年迎接春運路上數億遊子的，無疑是最辛酸的春節。

1月20日，河南省周口市鄲城縣縣長董鴻在一場會議上表示，「凡是中高風險地區試圖返回的，不講你有沒有疫苗接種證明，只要返回，先隔離再拘留」，如此強硬做法，引發網民熱議，輿論也開始發酵。

眼看網上議論日盛，董鴻再度出面解釋，他說自己在檢查疫情防控工作時，聽說有六個在高風險地區的人要回來，「他們說的話很難聽，說『槍斃也要回來』」，所以他才在會上說，「凡是不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回，先隔離再拘留」，還強調說這話的目的，是要保證民眾安全。

經過董鴻自己這麼一解釋，輿論砲火更猛烈了，尤其他還自創了「惡意返鄉」的說法，更令人不齒。這四個字，看在眾多被迫遠離家鄉打工掙錢的農民工眼裡，會是怎樣的滋味？這些人撐起中國經濟一片天，辛苦一年就日夜企盼回家一趟，看看老父老母和留守兒童，共敘親倫，怎就「惡意返鄉」了？

許多網民質疑：「返鄉就返鄉，什麼叫做惡意返鄉？」也有網民認為，民眾都願意遵守防疫 政策，但政府也應體諒民眾返鄉的心切。「沒有惡意返鄉，只有艱難返鄉。」

董鴻言論也引來官媒批判。人民日報發文表示，「春節返鄉團圓，實屬人之常情，何來『惡意』？」針對「先隔離後拘留」，文章批評，這說法「既無法治意識，又少管理溫度」，強調「每一種返鄉的熱望都須體恤，每一位漂泊的遊子都值得被善待」。

在厲行動態清零政策下，嚴格封控造成的悲劇從未間斷。如日前有醫院拒收孕婦及心臟病患，導致流產及死亡事件。

一刀切的防疫措施令基層民眾苦不堪言，換來的是官方發布逐漸減少的確診病例數，以此宣揚防疫政策的成功和正確，背後往往是無數人民的沉默代價。

多維新聞評論點出，有些地區基層治理仍然十分落後。出現零星疫情後，一些地方政府層層加碼不合比例的防疫作為，導致一些人無法回家團聚，或一到家就被隔離、勸返，不少人的春節團圓夢被現實擊碎，「突出體現了一些地方政府的懶政、無為」。

日前中國官方發布經濟數據顯示，中國經濟總量與美國相較，已由兩年前約為美國的70%，上升到77%左右，坐上全球第一大經濟體指日可待。

但宏觀經濟成就對基層民眾來說猶如天邊彩虹，遠觀美麗，卻不如把每天的日子過好。就像副外長樂玉成說的，經濟總量超美不是中國的追求，「中國還有2億多家庭沒有抽水馬桶」，這才是該努力改變的。同理，要實現所謂人民對美好生活的嚮往，或許就從提升地方治理能力著手，讓政策更加科學和人道，才是邁向現代化的要義。