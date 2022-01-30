杭州戰「疫」 巴士載萬人隔離恐交叉感染

杭州27日晚間出動數百輛大巴士，連夜轉運近萬人至集中隔離點。（取材自微博）

浙江杭州的新冠本土確診病例持續攀升，官方不敢大意，除趕建氣膜方艙實驗室、增加「橙碼」以精準控疫，並連夜將爆出疫情 的封控區內9200多居民統一以巴士載運到集中隔離點隔離。由於大批人潮聚集排隊，上車後又處於密閉空間裡，引來居民抱怨，「若轉移過程中發生交叉感染，造成疫情擴大，誰要負責？」

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國家衛健委統計，29日0至24時，全國新增本土病例54例，其中北京最多為20例，其次為浙江杭州的19例。杭州本輪疫情由於部分病例涉及尾牙、婚宴等人員聚集場所，已發生家庭聚集性疫情六起16人感染，一場婚宴也致11人感染。

杭州官方說，能否迅速清除家庭和社區傳播風險，是杭州目前防控工作面臨的最大挑戰，也是阻斷疫情傳播的工作重點。官方因此於26日晚間，將爆出疫情的長江小區和長江西苑等封控區內95棟居民樓、9200多人，統一載運到集中隔離點隔離。

多張社群網頁發出照片顯示，官方連夜發車總計336車次的大巴士，載運居民到集中隔離點，有人從家中被拉出來，在小區外集合與等待，淋雨吹風一個小時還不能上車；上了車後所有人都在密閉空間裡，許多居民抱怨，大家在雨中排隊等上車已經是第一次的聚集，上了車又進入另一個密閉空間的群聚，官方「毫未考慮到轉移過程中交叉感染的風險」。

另澎湃新聞報導，為對突發疫情作出迅速反應，杭州自29日起新增健康碼 臨時「橙碼」，這是全國首次在「紅黃綠」三色健康碼基礎上臨時增設「橙碼」。

據介紹，健康碼轉為橙色的市民主要為本人處於疫情防範區內的人群，存在一定的疫情感染風險。「橙碼」市民需前往就近的核酸檢測 點，連續三天進行每日一次的核酸檢測，結果均為陰性後，健康碼將自動轉為「綠碼」。

健康杭州昨天發布消息，為有效應對疫情，杭州市緊急動員迪安、金域兩家檢測公司從德清、甯波調集了三組氣膜方艙移動實驗室。經300餘人花10小時通宵安裝，已投入使用。這組氣膜方艙移動實驗室可實現最大日檢測量30萬管，能滿足日300萬人次的檢測需求。